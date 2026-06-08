Les travaux du premier Forum régional consacré à l’évaluation de la saison touristique à Tozeur se sont achevés samedi, après deux journées d’ateliers organisées vendredi et samedi.

Ces rencontres ont abouti à une série de recommandations et de propositions qui constituent les principaux axes d’un plan stratégique régional destiné à renforcer le développement du secteur touristique.

Organisé à l’initiative du gouvernorat de Tozeur, en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, le Forum a permis d’examiner les perspectives de développement du secteur à travers quatre principaux volets, à savoir, le produit touristique, la promotion de la destination, les infrastructures et l’investissement privé.

Les composantes de ce plan ont été approuvées par le Conseil régional du tourisme et leur mise en œuvre débutera dès cette année, a indiqué à l’Agence TAP, le commissaire régional au tourisme, Adel Sbita.

La stratégie adoptée prévoit notamment l’élaboration d’un guide de procédures pour l’homologation des activités touristiques extra-hôtelières, l’intégration de la municipalité de Degache parmi les communes touristiques, ainsi que la relance de la liaison aérienne Tozeur-Lyon.

Le plan prévoit également l’organisation d’une réunion technique de haut niveau réunissant le gouvernorat de Tozeur, les ministères du Tourisme, du Transport et des Finances ainsi que les professionnels du secteur, en vue de renforcer la desserte aérienne de la région.

Parmi les mesures retenues figure aussi la création d’une structure de coordination chargée de la gestion de la destination touristique de Tozeur, sur le modèle de dispositifs similaires mis en place dans d’autres destinations tunisiennes, notamment la région du Dhahar et l’île de Djerba.

Les participants ont, en outre, confirmé l’organisation de la deuxième édition du Salon international du tourisme oasien et saharien à la fin de l’année en cours.

Les professionnels du tourisme ont identifié plusieurs leviers pour renforcer l’attractivité de Tozeur, notamment l’amélioration de la desserte aérienne, la structuration des circuits touristiques et le développement du tourisme oasien et saharien.

Ils ont également préconisé la diversification de l’offre touristique, la valorisation du patrimoine culturel et naturel de la région, la relance des établissements hôteliers fermés ainsi qu’un meilleur encadrement des activités touristiques à travers un cadre réglementaire adapté.