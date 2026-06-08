Une délégation internationale visitera la Tunisie, du 8 au 13 juin courant, dans le cadre du lancement opérationnel du projet INnovation Sociale Inclusive pour la mise en Tourisme des patrimoines Urbain et péri-Urbain (IN-SITU).

Cette mission marquera le début d’une série d’actions visant à promouvoir l’inclusion sociale, la valorisation du patrimoine et le développement touristique durable dans les territoires partenaires, indique un communiqué publié par la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba.

Y prendront part des représentants institutionnels, des universitaires, des artistes, des architectes, des sociologues ainsi que des acteurs culturels issus de Tunisie et d’Italie. La rencontre constituera une étape importante dans la mise en œuvre de la coopération transfrontalière entre la Tunisie et l’Italie, au service d’un développement inclusif, innovant et durable.

Cofinancé par l’Union européenne (UE) à travers le programme Interreg NEXT Italie-Tunisie 2021-2027, IN-SITU allie inclusion sociale, art et développement touristique durable.

Au cœur du projet, les Médinas de Tunis et de Zaghouan seront investies comme de véritables espaces d’expérimentation et d’innovation sociale et culturelle. À travers des parcours participatifs, des ateliers itinérants, des activités artistiques et des initiatives de valorisation du patrimoine urbain et périurbain, IN-SITU ambitionne de renforcer le rôle de la culture comme moteur de développement local.

Fondé sur les principes de participation citoyenne, de formation et de création artistique, le projet vise à favoriser l’émergence de nouvelles dynamiques territoriales, à renforcer les compétences des acteurs locaux et à créer des opportunités durables au bénéfice des communautés concernées.