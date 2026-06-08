Les indicateurs du premier trimestre 2026 confirment un point de bascule structurel en Tunisie. Si les volumes globaux de la télécompensation restent stables, le déclin marqué du chèque au profit du virement et du prélèvement automatique acte l’accélération de la transition vers une économie financièrement numérisée.

Les fondations d’une transition systémique

Au premier trimestre 2026, la télécompensation tunisienne s’impose à nouveau comme l’épine dorsale de l’économie nationale, affichant 14,7 millions d’opérations pour une valeur globale de 53,4 milliards de dinars. Pourtant, la véritable information ne réside pas dans cette apparente stabilité volumétrique, mais dans la reconfiguration profonde des flux sous-jacents.

Nous assistons à un déplacement tectonique des usages, où les instruments traditionnels cèdent du terrain face aux solutions automatisées et dématérialisées. Ce phénomène dépasse le simple effet de mode : il s’agit d’une restructuration de l’architecture des paiements interbancaires en Tunisie.

L’hégémonie consolidée du virement bancaire

Le virement s’affirme désormais comme le pivot incontournable des échanges interbancaires tunisiens. Avec 9,6 millions de transactions enregistrées sur la période pour une valeur totale de 19,6 milliards de dinars, ce canal progresse de 2,3 % en volume et s’adjuge une hausse remarquable de 8,7 % en valeur.

Cette dynamique témoigne d’une appropriation massive par les entreprises et les particuliers. Le besoin d’instantanéité, de sécurité et d’optimisation des processus de réconciliation comptable pousse les agents économiques à abandonner les circuits physiques au profit de la rapidité du numérique.

L’essor du prélèvement et le déclin structurel du chèque

Parallèlement, la culture de l’automatisation s’ancre dans les mœurs avec une explosion de 26,4 % du nombre de prélèvements automatiques (2,2 millions d’opérations), totalisant plus de 8,4 milliards de dinars (+7,3 %).

À l’autre extrémité du spectre, le chèque subit un désamour qui n’a plus rien de conjoncturel : ses montants compensés s’effondrent de 28 %, tombant à 11,5 milliards de dinars. Jadis roi des transactions commerciales, le chèque est pénalisé par des taux de rejet élevés et des coûts de traitement opérationnels devenus prohibitifs face à l’efficience des alternatives électroniques.

Modernisation des infrastructures et souveraineté financière

Cette mutation des comportements est activement soutenue par les réformes de la Banque Centrale de Tunisie (BCT). L’institution poursuit la refonte du système national de télécompensation afin de garantir la résilience de l’écosystème face à la hausse exponentielle des flux numériques.

En miroir, le système de règlement brut en temps réel Elyssa-RTGS démontre la profondeur des flux de marché, ayant traité pas moins de 1 547,5 milliards de dinars au cours du trimestre (+9 %). La modernisation des infrastructures n’est plus une option, mais le socle d’une économie tunisienne en quête d’efficience et de compétitivité globale.