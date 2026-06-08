Tunis — Ce n’est plus une simple tendance de transition, mais une véritable bascule structurelle. Les chiffres de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) pour le premier trimestre 2026 confirment l’ancrage profond des paiements numériques dans le quotidien économique du pays. L’ère du “tout-cash” vacille sous la poussée d’une infrastructure mature et de consommateurs convertis aux usages digitaux.

L’e-commerce franchit un cap de confiance inédit

Le commerce électronique ne se contente plus de séduire, il s’impose comme un pilier de la consommation. Avec plus de 5,2 millions de transactions enregistrées au premier trimestre 2026, l’e-paiement affiche une progression spectaculaire de 28,4 % en volume sur un an. Plus révélateur encore : la valeur de ces transactions s’envole de 34,8 % pour atteindre 382,7 millions de dinars. Cette asymétrie positive entre le volume et la valeur prouve que les Tunisiens n’hésitent plus à régler des paniers d’achats plus importants en ligne, signe d’une confiance renforcée dans la sécurité des infrastructures de paiement.

Le commerce de proximité s’affranchit progressivement des espèces

Dans les boutiques physiques, la transition est tout aussi palpable. Les terminaux de paiement électronique (TPE) ont enregistré 11,7 millions d’opérations pour un montant global de 1,38 milliard de dinars. Ce bond de 21,4 % en volume et de 19,7 % en valeur démontre que le geste de “passer sa carte” s’est banalisé pour les dépenses du quotidien. Le commerce de détail, historiquement dépendant des billets de banque, intègre à vitesse grand V les solutions monétiques.

Une infrastructure monétique parvenue à maturité

Cette démocratisation des usages s’appuie sur un réseau qui maille désormais l’ensemble du territoire national. La Tunisie affiche des indicateurs industriels solides :

5,875 millions de cartes bancaires en circulation.

de cartes bancaires en circulation. 45 000 terminaux de paiement électronique (+4,4 %).

de paiement électronique (+4,4 %). 1 288 sites marchands actifs , en hausse de 28,2 %.

, en hausse de 28,2 %. 3 324 distributeurs et guichets automatiques (DAB/GAB).

Cette expansion hors des grandes agglomérations permet aux petites entreprises et commerces de périphérie de capter une nouvelle valeur ajoutée grâce au numérique.

L’explosion du Mobile Payment : du transfert au règlement

Le véritable vecteur d’inclusion financière reste le paiement mobile, qui vit une accélération fulgurante. Le nombre de portefeuilles électroniques (wallets) a grimpé à 477 000 unités, soit +22,2 % en seulement quelques mois par rapport à fin 2025. Les transactions liées au mobile ont bondi de 67,1 % pour atteindre 2,7 millions d’opérations (487,6 millions de dinars). Le changement de paradigme est ici qualitatif : le mobile wallet n’est plus un simple canal de transfert d’argent de personne à personne (P2P), mais un authentique outil de règlement des achats courants.

Souveraineté et interopérabilité : les chantiers de l’indépendance financière

Pour pérenniser cette dynamique, la Tunisie déploie ses nouveaux boucliers technologiques. Trois chantiers majeurs structurent l’avenir à court terme : le schéma national de paiement White-EMV, la refonte globale des infrastructures monétiques et l’adoption du label national TunPay. L’objectif est triple : garantir la souveraineté technologique du pays face aux géants internationaux, maximiser l’interopérabilité entre banques et fintechs, et écraser les coûts de transaction pour inciter les derniers commerçants réfractaires à franchir le pas.