Tandis que la tech mondiale promet une révolution de l’intelligence artificielle sans précédent, la Tunisie fait face à un double jalon historique : un vieillissement démographique inédit et l’obsolescence de son modèle low-cost. Pour éviter la marginalisation, le pays doit opérer une bascule stratégique critique. L’enjeu n’est plus de capter des capitaux ou de créer des volumes d’emplois interchangeables, mais de maximiser la productivité par le savoir. Plongée analytique au cœur d’une mutation économique où la rareté des cerveaux supplante définitivement celle des bras.

Le Pouls de la Tunisie : la fin du modèle de croissance hérité des années 1990

Un paradoxe structurel s’est imposé cette semaine dans le paysage économique tunisien. Plusieurs indicateurs convergents, bien que d’apparence sectorielle, dessinent une trajectoire unique : la Tunisie entre de plain-pied dans une ère où la valeur ajoutée se mesurera à l’aune de la qualité grise plutôt que de la quantité de main-d’œuvre.

L’industrie automobile nationale, réunie pour célébrer les dix ans de la Tunisian Automotive Association (TAA), illustre parfaitement ce point d’inflexion. Derrière les bilans d’étape émerge une ambition impérative : rompre définitivement avec le statut de simple plateforme d’assemblage à bas coûts pour se positionner comme un acteur de la mobilité connectée et intelligente.

Pendant des décennies, l’avantage comparatif du pays reposait sur la compétitivité salariale. Or, l’avènement de l’intelligence artificielle et des chaînes de valeur numériques redéfinit les exigences des donneurs d’ordres. Les investisseurs internationaux ne cherchent plus des exécutants, mais des ingénieurs, de l’innovation et de l’architecture logicielle.

Cette mutation vers l’immatériel s’observe également dans le secteur financier. À l’instar de la Banque de Tunisie, la gouvernance bancaire intègre désormais de manière rigoureuse les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Les performances comptables pures ne suffisent plus ; les standards éthiques et extra-financiers deviennent le sauf-conduit indispensable pour accéder aux marchés internationaux et lever des fonds.

Toutefois, le signal faible le plus structurant provient de la démographie. L’étude de l’Institut National de la Statistique (INS) révèle un indicateur historique : le taux de fécondité est tombé à 1,54 enfant par femme. Ce chiffre marque la fin d’une époque. Longtemps perçue comme une source de pression sur le marché de l’emploi, la jeunesse tunisienne s’apprête à devenir une ressource rare.

Face à une population active qui stagne puis déclinera, l’équation macroéconomique est implacable : pour maintenir et faire croître le Produit Intérieur Brut ($PIB$), la Tunisie n’a d’autre choix que de maximiser la productivité globale des facteurs. C’est précisément la promesse, et le défi, de l’intelligence artificielle.

L’Onde de Choc Internationale : l’IA redéfinit la hiérarchie des nations

À l’échelle globale, la course à l’automatisation s’accélère. Les gains de productivité documentés par les géants technologiques modifient en profondeur les services, la finance, l’assurance et l’industrie. Le débat public se focalise trop souvent sur le volume d’emplois menacés par l’automatisation. En réalité, la véritable question géopolitique est ailleurs : quels États parviendront à instrumentaliser l’IA pour accroître leur productivité plus vite que leurs concurrents ?

Pour la Tunisie, la transition démographique ne doit pas être subie comme une fatalité, mais exploitée comme un levier de modernisation forcée. Historiquement, les nations confrontées à une pénurie structurelle de main-d’œuvre — à l’instar du Japon, de la Corée du Sud ou de certaines puissances européennes — ont bâti leur avance technologique sur l’investissement massif dans la robotisation, l’automatisation et la mise à niveau des compétences.

Le risque pour l’économie tunisienne n’est pas la disparition de certains métiers, mais la marginalisation systémique si elle reste simple consommatrice, et non productrice, de solutions technologiques.

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Les initiatives de terrain démontrent que l’écosystème local possède les germes de cette réinvention. La startup Défouli, en connectant la réalité augmentée à l’écotourisme, prouve que la tech peut revitaliser l’économie territoriale sans dénaturer les ressources endogènes. Parallèlement, la pérennité d’institutions culturelles comme le Comar d’Or rappelle que la compétitivité d’une nation repose autant sur ses actifs intangibles (savoir-faire, propriété intellectuelle, influence) que sur ses infrastructures physiques.

Face à un Maroc qui consolide ses filières automobiles et aéronautiques, et une Algérie portée par sa rente énergétique, la Tunisie doit miser sur sa flexibilité intellectuelle et sa capacité de convergence sectorielle (industrie, culture, services).

Cette transition exige un arbitrage budgétaire et stratégique orienté vers 5 priorités majeures :

L’éducation technologique dès le second cycle ;

La formation intensive aux compétences liées à l’IA ;

Le financement de la recherche appliquée ;

La transition énergétique comme facteur de compétitivité ;

Le soutien à l’entrepreneuriat innovant dans les régions intérieures.

Le Verdict

La Tunisie n’est plus confrontée aux arbitrages économiques du XXe siècle. Sa problématique centrale est désormais qualitative et stratégique : comment générer davantage de valeur ajoutée avec moins de ressources humaines disponibles ?

Le croisement entre transition démographique et révolution algorithmique offre une opportunité historique. Soit le pays subit la fuite de ses cerveaux et la paupérisation de son tissu productif, soit il utilise l’intelligence artificielle comme un catalyseur de productivité pour sauter les étapes du développement.

Les fondations industrielles, financières et entrepreneuriales existent. Reste à savoir si la Tunisie choisira d’être l’architecte de son avenir ou un simple marché d’exportation pour les technologies des autres.

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