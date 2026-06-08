“La conjoncture actuelle exige l’adoption d’une nouvelle vision basée essentiellement sur la réponse à toutes les demandes de formation professionnelle et sur l’orientation des candidats vers les spécialités demandées sur le marché du travail”, a souligné, ce samedi, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued.

Dans son intervention lors d’une séance de travail tenue en marge d’une visite inopinée au nouveau siège de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) avec les directeurs centraux de l’agence, le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’actualiser les programmes pédagogiques et les modes de formation, notamment à travers le développement de la formation à distance dans certaines spécialités.

Il a, par ailleurs, indiqué que la numérisation est aujourd’hui un choix stratégique visant à simplifier davantage les procédures, à accélérer la prestation de services et à en améliorer la qualité.

Il a également mis l’accent sur la nécessité de renforcer la vie collective au sein des établissements de formation afin d’offrir un environnement intégrant apprentissage, acquisition de compétences, activités sportives et culturelles.

Chaoued a ajouté que le contexte actuel exige un redoublement d’efforts et une accélération du traitement des dossiers prioritaires selon une approche participative impliquant l’ensemble des composantes du système.

Le ministre a, à cette occasion, réaffirmé l’engagement du département à améliorer les conditions de travail, à accroître l’efficacité et à promouvoir la culture de la discipline et du respect des règles administratives afin d’assurer le bon fonctionnement du service public et l’atteinte des objectifs fixés.

Par ailleurs, le ministre a salué la dynamique positive générée par le concours du “stagiaire entrepreneur”, aussi bien au sein des centres de formation professionnelle qu’à travers la coopération avec les structures de l’emploi.

Dans ce contexte, il a signalé que l’objectif de cette action est de promouvoir l’esprit d’initiative, renforcer le rayonnement du secteur et identifier puis accompagner une nouvelle génération de stagiaires porteurs de projets innovants à forte valeur ajoutée.

Le ministre a également écouté les interventions de plusieurs responsables qui ont évoqué les principales préoccupations et défis auxquels le secteur est confronté.

Au cours de sa visite, Chaoued a pris connaissance des conditions de travail au sein de l’ATFP et a évalué le degré de préparation des infrastructures et équipements mis à la disposition du personnel et des cadres, dans le but d’améliorer les performances et la qualité des services.