Le court-métrage tunisien “Somewhere I Belong”, écrit et réalisé par Youssef Handouse, a été sélectionné à la 29e édition de “La Cinef” au Festival de Cannes qui se tiendra du 12 au 23 mai 2026.

Cette œuvre marque la première participation historique de l’Institut supérieur des arts multimédia de la Manouba (ISAMM) à cette section dédiée aux écoles de cinéma.

Selon le communiqué officiel du Festival de Cannes, La Cinef a retenu 14 fictions et 5 animations parmi 2 750 courts-métrages soumis par des institutions du monde entier. La sélection 2026 représente quinze pays et quatre continents. L’ISAMM figure parmi les deux seules écoles à intégrer la compétition pour la première fois cette année, aux côtés de l’Université Hongik de Corée du Sud.

Selon le site du festival “La Cinef, sélection officielle du Festival de Cannes, a pour objet de présenter et de mettre en valeur des films d’école de fiction ou d’animation dont les qualités artistiques révèlent un talent de cinéaste qui mérite d’être encouragé.”

Après avoir participé en 2025 au Festival International du Film Amateur de Kélibia (FIFAK) dans la compétition internationale, le film a poursuivi son ascension sur la scène régionale. Il a notamment participé à la 15e édition du Festival du Film Africain de Louxor (Égypte), où il a remporté le Prix de la meilleure contribution artistique.

Produit par l’ISAMM et soutenu par le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), ce court-métrage de 21 minutes explore les thématiques de l’identité et de l’appartenance. Le récit suit le parcours d’un homme confronté à la perte de son foyer et de ses repères, devant choisir entre renouer avec un passé qu’il pensait révolu ou l’accepter comme une perte définitive. Le film est porté par les comédiens Nizar Ben Belgacem, Elyes Ghazouani et Mounir Mabrouk.

Le Jury de La Cinef, composé de personnalités du cinéma international, remettra ses trois prix officiels le jeudi 21 mai 2026 lors d’une cérémonie organisée dans la salle Buñuel du Palais des Festivals.