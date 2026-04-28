Le marché Boursier a clôturé la séance de mardi, 28 avril 2026, sur une embellie de 0,27 % à 15 887,23 points dans un volume de 229,8 MD, et ce, grâce à la réalisation de deux transactions de bloc d’une valeur totale de 219,2 MD portant sur le titre Poulina Group Holding, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTETEL s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume de 1,5 MD, l’action s’est appréciée de 6 % à 9,030 D.

Le titre STB a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action de la banque étatique a enregistré un bond de 4,6 % à 4,600 D, en alimentant le marché avec des échanges de 150 mille dinars.

Le titre NEW BODY LINE a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux de 41 mille dinars, l’action a trébuché de -5,7 % à 3,780 D.

Le titre STA a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de -5,4 % à 61 D notant que la valeur a amassé un volume global de 88 mille dinars sur la séance.

POULINA GROUP HOLDING a été la valeur la plus dynamique de la séance. La valeur s’est effritée de 0,19 % à 26,450 D, en drainant des flux de 219,7 MD, et ce, grâce à la réalisation de deux transactions de bloc d’une valeur totale de 219,2 MD.