Environ 18 participants ont pris part, du 1 au 5 juin 2026, à Tunis à la deuxième édition du programme « Fostering Economic Advocacy and Democratic Success III », organisé par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise (IACE), en partenariat avec le Centre International pour l’Entreprise Privée (CIPE).

Tenu sur le thème : « Renforcer la compréhension des réformes économiques : étude de cas et solutions pratiques », ce programme a pour objectif de renforcer la compréhension des participants aux réformes économiques et aux défis auxquels sont confrontées les politiques publiques, à travers une approche interactive axée sur la pratique.

Ils ont pris part à une série de conférences interactives, à l’étude de cas concrets ainsi qu’à des travaux collaboratifs.

Le programme comporte un large éventail de thématiques, notamment, la gouvernance des finances publiques, la réforme des politiques d’investissement, la transformation numérique de l’administration publique et la transition énergétique.