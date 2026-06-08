La Tunisie et le Brésil ont convenu de mettre en place un groupe de travail chargé de développer les activités du Conseil d’affaires tuniso-brésilien et d’organiser l’événement “Tunisia Week” au Brésil.

Cette structure aura également pour mission de favoriser l’échange d’informations sur les secteurs porteurs dans les domaines du commerce et de l’investissement, d’élaborer des programmes d’action communs avec la Chambre de commerce arabo-brésilienne, ainsi que de renforcer les échanges de visites, les missions économiques, les rencontres d’affaires et la participation aux manifestations économiques, selon un communiqué publié lundi par le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Cette décision a été prise à l’issue d’une rencontre, tenue au siège du ministère, entre le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, et le président de la Chambre de commerce arabo-brésilienne, William Adib Dib, accompagné d’une délégation, en présence du président-directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX), du vice-président de l’UTICA et du président du Conseil d’affaires tuniso-brésilien.

La réunion a permis d’examiner l’état des relations économiques entre la Tunisie et le Brésil ainsi que les perspectives de leur développement. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs prometteurs à moyen et long termes.

À cette occasion, Samir Abid a souligné le rôle de la Chambre de commerce arabo-brésilienne dans la promotion des relations économiques entre les deux pays, notamment à travers l’appui à la présence des entreprises tunisiennes sur le marché brésilien et la facilitation de l’accès des produits nationaux à forte valeur compétitive, tels que l’huile d’olive et les dattes, ainsi que des services tunisiens.

Le ministre a, par ailleurs, salué la participation tunisienne à la 40e édition du salon international de l’Association des industries alimentaires et des boissons de São Paulo (APAS 2026), organisée du 18 au 21 mai dernier, avec la présence de 16 entreprises tunisiennes spécialisées dans l’exportation d’huile d’olive et de dattes. Il a précisé qu’il s’agissait de la plus importante participation d’un pays arabe et africain depuis la création de cette manifestation.

Il a également insisté sur la nécessité de saisir les opportunités offertes pour développer les échanges commerciaux, encourager les investissements et mettre en place des partenariats stratégiques dans divers secteurs, rappelant que le Brésil constitue un partenaire économique important pour la Tunisie et une porte d’entrée vers les marchés d’Amérique du Sud.

De son côté, William Adib Dib a souligné l’importance de concrétiser les opportunités de coopération existantes à travers la réalisation de projets commerciaux et d’investissement communs.

Il a également mis en avant le rôle du forum économique prévu prochainement dans le renforcement des relations économiques bilatérales et la promotion de la présence des entreprises tunisiennes sur le marché brésilien, notamment celle de l’huile d’olive tunisienne, reconnue pour sa haute qualité.