Le bureau de l’office national du Tourisme Tunisien (ONTT) en République populaire de Chine s’emploie à mettre en œuvre un programme promotionnel durant l’été 2026, dans le but de renforcer la présence de la destination Tunisie sur le marché chinois.

Ce programme comprend une visite d’information en Tunisie destinée aux influenceurs et journalistes chinois, le lancement de campagnes promotionnelles sur les plateformes numériques chinoises en collaboration avec des influenceurs et des tour- opérateurs, en concomitance avec la participation de l’équipe nationale de Tunisie à la finale de la Coupe du Monde de football.

Le programme comporte également la participation à deux foires touristiques à Guangzhou et à Hong Kong.

Le directeur du bureau de l’ONTT en Chine Anouar Chetioui, a souligné, dimanche, dans une déclaration à l’agence TAP, que ces activités s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie visant à renforcer le positionnement de la destination Tunisie sur le marché chinois et à élargir ses partenariats avec les différents intervenants du secteur touristique.

Il a indiqué que la participation de la Tunisie au salon international du tourisme à Shanghai, qui s’est tenu du 26 au 28 mai 2026, a favorisé les rencontres professionnelles avec les tour-opérateurs, les agences de voyages, les plateformes numériques et les partenaires chinois, afin d’explorer les opportunités de coopération et de développer les relations professionnelles.

Il a précisé que la visite du directeur général de l’ONTT à ce salon a été marquée par la tenue de plusieurs réunions avec certains intervenants du secteur touristique chinois, ayant permis de passer en revue les moyens de renforcer la coopération et de promouvoir la destination tunisienne.

Le stand tunisien, qui s’étend sur 36 mètres carrés, s’est caractérisé par la présentation de la culture et du secteur touristique en Tunisie et les produits de l’artisanat.

La délégation tunisienne était composée des représentants d’agences de voyages, d’établissements hôteliers et des professionnels dans les secteurs du tourisme et des loisirs.

Chetioui a relevé l’importance du marché chinois pour le secteur touristique tunisien, notant l’intérêt croissant des touristes chinois pour le tourisme culturel et de santé.

Il a souligné que les relations tuniso-chinoises ont connu un essor remarquable, soutenues par le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment à l’occasion de la célébration en 2026 du 62ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Il a ajouté que la Tunisie bénéficie de plusieurs avantages qui contribuent à attirer les touristes chinois, tels que l’exemption de visa et son emplacement dans le cadre de l’initiative “nouvelle route de la soie” (Belt and Road).

A noter que la Tunisie a accueilli environ 28 mille touristes chinois en 2025, soit une augmentation de 19,3 pc par rapport à 2024, alors que le nombre de visiteurs en provenance du marché chinois a augmenté de 8,7 pc au cours du premier trimestre de 2026, selon les données fournies par le responsable.