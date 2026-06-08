Le Commissariat régional au développement agricole de Tataouine met en œuvre une stratégie pour élargir les superficies destinées aux cultures des céréales irriguées comme option stratégique prometteuse pour renforcer la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire nationale.

Cette stratégie, réalisée en partenariat avec l’Institut National des Grandes Cultures de Bousalem, l’Institut National de Recherche Agronomique de Tunisie et l’Institut des Régions Arides de Médenine, repose sur l’exploitation de l’énergie solaire et des nappes phréatiques du sud tunisien.

L’expérience a permis de porter la superficie dédiée aux céréales dans la région de 230 ha pendant la saison 2024/2025 à environ 660 hectares actuellement, dont 92 hectares entièrement irrigués, lit-on dans un communiqué publié par le CRDA de Tataouine.

Selon la même source, les grandes exploitations de céréales irriguées se concentrent notamment dans deux délégations principales au sud du gouvernorat de Tataouine, à savoir les délégations de Remada et Dhehiba où de vastes champs de blé dur ont été cultivés en s’appuyant entièrement sur l’énergie solaire pour pomper l’eau d’irrigation des puits souterrains.