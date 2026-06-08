L’Organisation nationale des entrepreneurs a organisé lundi, en partenariat avec l’association des médecins tunisiens dans le monde la 1ère édition du sommet “the bridge AI et healthcare 2026”, en présence de 250 participants, représentant des startups, des investisseurs, des médecins, des experts et des intervenants dans le secteur de la santé, ainsi que des compétences tunisiennes résidant à l’étranger.

Le président de l’Organisation nationale des entrepreneurs Yassine Gouia, a indiqué que cette rencontre a pour objectif d’encourager les médecins souhaitant revenir au pays à investir dans le secteur de la santé numérique à travers les technologies d’intelligence artificielle pour promouvoir les services de santé.

Il a précisé que son organisation a invité 44 startups dans le secteur de la santé numérique pour participer à cette rencontre en vue de favoriser les opportunités de réseautage avec les différents intervenants dans ce secteur, d’obtenir des financements et de palier les difficultés logistiques que pourraient rencontrer les entrepreneurs.

Il a affirmé que le secteur médical emploie environ 150 mille agents directs et indirects, notant que la contribution du secteur médical et des soins de santé au produit intérieur brut de la Tunisie varie entre 5 et 7 %. Ce qui incite l’organisation à encourager davantage les entrepreneurs à investir dans ce secteur, a-t-il mentionné.

Au cours de cette rencontre, l’organisation a signé plusieurs accords avec des entreprises et des universités concernées par l’intelligence artificielle et l’entrepreneuriat, afin d’enraciner la culture des affaires chez les médecins, de consolider le rôle de l’intelligence artificielle dans le secteur de la santé et de fournir de meilleures prestations médicales aux patients.

Pour sa part, le président de l’association des médecins tunisiens dans le monde Marouen karb, a souligné que cette rencontre constitue une importante occasion pour les startups actives dans le secteur de la santé à travers l’accompagnement juridique et le soutien afin de garantir la réussite de leur projets.

Pour sa part, le directeur général de la santé Walid Naija, a affirmé que la Tunisie est entrée dans une phase de numérisation du secteur de la santé, relevant que la transformation numérique est devenue une nécessité.

Il a annoncé que le ministère de la santé organise les 29 et 30 septembre 2026 un sommet mondial pour faire la lumière sur le rôle de l’intelligence artificielle et la numérisation dans la promotion des services de santé, avec la participation de médecins et de personnalités scientifiques du monde entier.

Le directeur de la santé a indiqué que la Tunisie fournit des services de santé numériques, tels que la téléradiologie et la télémédecine, rappelant le lancement de consultations numériques dans plusieurs gouvernorats notamment à Kasserine, Jendouba, Tabarka et Ben Guerdane.

Cette démarche a permis aux patients de bénéficier de téléconsultations assurées par des médecins basés à la capitale, couvrant six spécialités médicales, a-t-il ajouté.

Il a relevé que chaque citoyen en Tunisie dispose d’un identifiant numérique de santé qui permet de créer un dossier médical unifié avec toutes les données, les dossiers médicaux et l’archive médical du patient, à même de garantir l’accès aux informations sanitaires et d’améliorer la qualité du suivi médical.

Le responsable a souligné que la numérisation des dossiers médicaux scolaires et universitaires a connu un avancement, afin de faciliter aux élèves et étudiants de bénéficier des services de santé.