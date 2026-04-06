La Tunisie cherche Ã mobiliser des financements internationaux consÃ©quents, nÃ©cessaires Ã la mise en Å“uvre de sa stratÃ©gie nationale de sÃ©curitÃ© routiÃ¨re 2024-2034.

L’objectif : aligner le pays sur la deuxiÃ¨me DÃ©cennie d’action des Nations Unies (2021-2030), alors que les ressources budgÃ©taires nationales peinent Ã suivre l’ampleur de ce flÃ©au devenu prioritÃ© mondiale de santÃ© publique.

Lors du sÃ©minaire Â« Les moyens de tirer profit des programmes internationaux pour le dÃ©veloppement et le financement de la sÃ©curitÃ© routiÃ¨re Â», organisÃ© par le Centre de Formation et d’Appui Ã la DÃ©centralisation (CFAD) en partenariat avec l’Observatoire national de la sÃ©curitÃ© routiÃ¨re (ONSR), l’AcadÃ©mie diplomatique internationale de Tunis et le ministÃ¨re de l’Ã‰conomie et de la Planification, les experts nationaux et internationaux rÃ©unis ont mis en lumiÃ¨re une rÃ©alitÃ© implacable : sans financements extÃ©rieurs massifs, la Tunisie risque de ne pas atteindre ses engagements en matiÃ¨re de dÃ©veloppement durable.

Le directeur gÃ©nÃ©ral du CFAD a plaidÃ© pour le renforcement des partenariats public-privÃ©, soulignant la nÃ©cessitÃ© impÃ©rieuse de rÃ©duire les Ã©carts de financement entre les grandes agglomÃ©rations et les zones rurales. Â« L’Ã©quitÃ© territoriale est non nÃ©gociable Â», a-t-il insistÃ©, appelant Ã une redistribution plus juste des ressources.

La stratÃ©gie 2024-2034 prÃ©voit la constitution d’un portefeuille de projets Â« prÃªts Ã financer Â» (Project Pipeline) et l’intÃ©gration systÃ©matique de la sÃ©curitÃ© routiÃ¨re dans la planification locale et municipale. Pour le directeur gÃ©nÃ©ral de l’ONSR, cette dÃ©marche constitue un Â« levier de stabilitÃ© sociale et un indicateur de bonne gouvernance Â», indispensable pour restaurer la confiance des citoyens dans l’action publique.

L’AcadÃ©mie diplomatique internationale a prÃ©sentÃ© une analyse dÃ©taillÃ©e des opportunitÃ©s offertes par la Banque mondiale, le Fonds des Nations Unies pour la sÃ©curitÃ© routiÃ¨re (UNRSF), la Banque africaine de dÃ©veloppement (BAD) et l’Union europÃ©enne. Les intervenants ont soulignÃ© que la sÃ©curitÃ© routiÃ¨re doit Ãªtre considÃ©rÃ©e simultanÃ©ment comme un droit humain fondamental et comme un instrument diplomatique susceptible de renforcer la capacitÃ© de nÃ©gociation de la Tunisie avec ses partenaires.

Le directeur gÃ©nÃ©ral de la coopÃ©ration africaine au ministÃ¨re de l’Ã‰conomie et de la Planification a prÃ©cisÃ© les conditions sine qua non pour accÃ©der Ã ces financements : une coordination prÃ©alable avec toutes les parties prenantes, la maÃ®trise des normes environnementales et sociales des bailleurs, et un suivi rigoureux de l’exÃ©cution physique et financiÃ¨re des projets. Seule cette triple exigence garantira, selon lui, des rÃ©sultats Â« concrets et mesurables Â» des engagements internationaux.