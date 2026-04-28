Les états financiers de la Société CARTHAGE CEMENT font apparaître un bilan total de 892,7 millions de dinars (MD), durant l’exercice 2025, en légère hausse de 2,2%, par rapport à l’année 2024, indique la cimenterie, lundi, dans un communiqué.

En revanche, la société a enregistré un résultat net bénéficiaire de l’ordre de 40,1 MD, à fin décembre 2025, contre 70,2 MD, une année auparavant, ce qui représente une régression significative de 42%.

Le chiffre d’affaires total de la cimenterie a connu une baisse de 9,2%, pour se situer au niveau de 382,8 MD en 2025, contre 421,6 MD en 2024, et ce, en raison de la diminution des volumes vendues des ciments sur le marché local de 19% compensé en partie par une hausse des volumes exportés de 73%.

Le Conseil d’Administration de la société avait décidé, lors de sa réunion, tenue le 24 avril 2026, de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le 24 juin 2026 et de proposer la distribution d’un dividende de 0,065 dinar, par action, au titre de l’exercice 2025.