Une séance de travail consacrée au suivi de l’avancement des projets d’infrastructures programmés pour l’année 2026 s’est tenue mercredi sous la présidence du ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari.

La réunion a permis d’examiner les différentes difficultés rencontrées dans la réalisation de ces projets, notamment celles liées aux matériaux de construction et au déplacement des réseaux des concessionnaires publics, ainsi que les solutions permettant d’accélérer le rythme d’exécution, selon un communiqué publié jeudi par le ministère.

Les participants ont passé en revue l’état d’avancement de 80 projets en cours, financés sur le budget de l’État et avec l’appui de plusieurs bailleurs internationaux, dont la Banque européenne d’investissement, le Fonds arabe pour le développement économique et social, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et la Banque africaine de développement, pour un coût global estimé à près de 4,2 milliards de dinars.

La réunion a également porté sur les échéances d’achèvement de 60 projets routiers dont la réception provisoire est prévue en 2026 dans 22 gouvernorats, ainsi que sur 16 projets et programmes appelés à démarrer cette année dans 24 gouvernorats, pour un coût avoisinant 2,8 milliards de dinars.

Le ministre a appelé à intensifier les visites de terrain pour assurer le suivi des chantiers, accompagner les entreprises et veiller au règlement des créances des entrepreneurs afin d’accélérer la réalisation des travaux et d’éviter tout retard.

Il a en outre souligné l’importance de renforcer la sécurité routière à travers l’installation de la signalisation nécessaire et l’amélioration du réseau d’éclairage public sur les routes numérotées.

La réunion s’est tenue en présence de plusieurs responsables et cadres du ministère, dont le chef de cabinet, le directeur général des ponts et chaussées, la directrice des grands travaux et les chefs de projets.