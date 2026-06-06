Le littoral tunisien subit une pression environnementale constante, d’autant plus qu’il abrite près de 70 % de la population du pays et un grand nombre de zones industrielles, a indiqué vendredi le ministre de l’Environnement, Habib Abid.

Face à cette situation, il est nécessaire de poursuivre les programmes de dépollution et de réduction des sources de cette pollution, a indiqué le ministre, estimant que la Tunisie dispose des moyens et de l’expertise nationaux nécessaires pour réhabiliter les zones côtières endommagées et protéger les écosystèmes marins.

Dans une déclaration accordée à l’Agence TAP, en marge d’une manifestation environnementale organisée , à Gammarth, par le ministère à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, en partenariat avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) Afrique du Nord, il a rappelé que “La Tunisie possède environ 2 400 kilomètres de côtes, dont entre 390 et 400 kilomètres sont touchés par le phénomène d’érosion du littorale”. Et d’ajouter que l’État est intervenu ces dernières années pour résoudre un certain nombre de problèmes liés à la protection des côtes.

A cet égard, le ministre a cité les réalisations dans la région de Hammam-Lif, où les interventions menées ont contribué à améliorer la circulation des eaux et à rétablir les équilibres écologiques du site. Et d’ajouter que son département poursuit l’élaboration des études et la mise en œuvre de programmes visant à réduire la pollution côtière et à restaurer les zones endommagées.

Le ministre a dans le même cadre , passé en revue un certain nombre de projets, considérés comme des exemples de réussite dans ce domaine. Il s’agit par exemple du programme intégré de dépollution de la région du lac de Bizerte (Eco Pact Bizerte) et du projet de Taparura dans le gouvernorat de Sfax, ainsi que les projets de réhabilitation du lac de Tunis, qui accueille désormais des activités liées au tourisme écologique.

Par ailleurs, le ministre a souligné l’importance du rôle joué par la société civile dans le soutien à l’action environnementale, saluant le partenariat de longue date entre le ministère de l’Environnement et le WWF, qui couvre de nombreux domaines, notamment la protection des zones humides, des parcs nationaux et des réserves naturelles.

Il a souligné dans ce contexte que ces efforts conjoints ont contribué à soutenir l’écosystème des réserves naturelles et des zones humides d’importance mondiale, ainsi qu’à renforcer la présence de la Tunisie dans un certain nombre d’initiatives et d’accords environnementaux internationaux.

Abid a appelé les jeunes à s’impliquer davantage dans l’action associative et le bénévolat, car cela contribue au développement des compétences personnelles, à l’acquisition d’expériences et au renforcement de l’esprit d’initiative et de la responsabilité.

La journée mondiale de l’environnement a pour slogan cette année “Agissons pour un littoral sans plastique”, dans le but de lutter contre la pollution plastique et de protéger le littoral et les écosystèmes marins.