L’Union internationale des télécommunications (UIT) vient d’inscrire Bizerte parmi les quatre premières villes intelligentes et durables au monde, dont Dubai (EAU), Pully (Suisse) et Singapour, annonce Borhan Dhaouadi, président de l’association “Bizerte 2050”.

Cette consécration a eu lieu en marge de la 3e Réunion de l’initiative “Tous unis pour des villes intelligentes et durables” (U4SSC) de l’UIT et la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU), tenue le 26 avril 2018 à Malaga en Espagne.

La ville de Bizerte a représenté la Tunisie dans cette réunion par un projet innovant baptisé “Du comptoir punique au port numérique”. Elle ambitionne, à travers ce projet, de faire la jonction entre l’Europe et l’Afrique en utilisant le câble sous-marin de fibres optiques et contribuer à l’émergence de villes intelligentes et durables en Afrique.

Bizerte accueillera la 4e réunion de l’initiative U4SSC, en mai 2019, en même temps que la 3e Conférence internationale “Bizerte Smart City” qui verra le lancement de l’Event “African Smart Cities”.