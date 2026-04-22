ENNAKL AUTOMOBILES affiche une bonne année 2025 : chiffre d’affaires en hausse, marges en amélioration et bénéfice net en progression de près de 17%. Une performance qui évoque la résilience d’un distributeur bien positionné dans un marché automobile exigeant.

Les revenus ont atteint 615 millions de dinars, en progression modérée, la génération de cash, elle, s’est nettement contractée.

ENNAKL conserve un atout majeur : une structure financière solide. Avec un endettement quasi nul, la société dispose d’une bonne marge de manœuvre. Cette prudence historique lui permet d’absorber les effets d’un cycle moins favorable.

Autre particularité notable : une part significative du résultat provient des revenus de placement, notamment des dividendes.

Dans un environnement où le coût du capital augmente et où la liquidité devient un critère clé, les entreprises capables de transformer leurs ventes en cash seront favorisées.

Compte de résultat

2024 2025 Revenus (TND) 594 989 200 615 041 123 Marge brute (%) 16,9% 17,7% Marge opérationnelle (%) 8,2% 9,1% Résultat net (TND) 44 218 473 51 585 742