« La transition numérique constitue pour la Tunisie une nécessité historique imposée par les exigences du développement et les attentes des citoyens qui exigent des services publics de qualité, une administration proche et transparente, et des services publics à la hauteur de leurs ambitions », a indiqué le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, mercredi.

S’exprimant lors de l’ouverture de la 10e édition du Tunisia Digital Summit (TDS 10), placé sous le thème «Le triangle Partenariat Public-Privé-Start-ups pour une innovation accélérée », le ministre a fait savoir que l’État considère la transition numérique comme étant un des piliers de son programme de réformes, ajoutant que « la Tunisie dispose de tous les atouts nécessaires, notamment des compétences humaines, pour devenir un acteur majeur de l’économie numérique, tant au niveau national que continental et même mondial ».

« On compte, chaque année, des milliers de diplômés, parmi les jeunes tunisiens, dans des spécialités diversifiées, dont l’ingénierie, les technologies, la numérisation.. », a-t-il affirmé, réitérant l’impératif de préserver ce capital humain, à travers la mise en place de politiques ambitieuses, fondées sur le renforcement de la formation professionnelle, la modernisation des cursus universitaires pour répondre aux besoins du marché du travail, et la lutte contre la fuite des cerveaux.

Il a, par ailleurs, rappelé que l’État œuvre à moderniser l’arsenal juridique et réglementaire, notamment en matière d’intelligence artificielle, de protection des données et de cybersécurité, afin de garantir l’attractivité du site tunisien pour les investissements numériques.

De son côté, le président du comité d’organisation de la 10e édition du TDS, Iskandar Haddar, a noté que cet événement, qui se poursuivra jusqu’au 23 avril 2026, accueillera plus de 2 000 professionnels.

Selon lui, le Sommet sera marqué, aussi, par l’organisation d’une foire regroupant plus de 80 exposants, des rencontres d’affaires bilatérales, des workshops axés sur des thèmes variés, à savoir l’intelligence artificielle, la cybersécurité… L’accent sera mis, de même, sur les moyens permettant de faire intégrer plus de 1300 start-up dans la dynamique économique.

Cet évènement constituera, en outre, une occasion pour examiner la possibilité de mobiliser l’intelligence artificielle pour la production de vidéos promotionnelles pour la Tunisie.

Haddar a affirmé, également, que trois startups tunisiens seront sélectionnés, lors du TDS 10 pour représenter la Tunisie, pour la première fois, à la 15e édition du Concours mondial des startups, lequel se tiendra du 4 au 6 novembre 2026 à San Francisco, aux États-Unis.