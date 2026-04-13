Un atelier de réflexion sur « la convergence des projets structurants pour une vision de développement territorial partagée, Bizerte 2050 » se tiendra, les 15 et 16 avril courant, à Bizerte.

Organisé par l’‎Ordre des Ingénieurs Tunisiens de Bizerte, cet événement sr présente comme “un laboratoire d’idées pour co-construire une vision territoriale ambitieuse et durable”. L’atelier permettra de présenter l’état d’avancement des grands projets structurants de la région, d’évaluer les progrès réalisés vers la vision Bizerte 2050 et de co-construire des solutions innovantes et de définir les priorités futures, notamment en matière de gouvernance.

Au programme figure également un hackathon auquel participeront des jeunes créatifs. Y prendront part différent intervenants dont des responsables, des architectes et des représentants de la société civile.