La 2ème édition de la conférence internationale “Bizerte Smart City” organisée à l’initiative de l’association “Bizerte 2050” en partenariat avec le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, se tient du 18 au 20 avril 2018 au palais des congrès de la ville de Bizerte.

Deux applications innovantes devant contribuer à favoriser la mise en place d’une ville intelligente ont été présentées, à cette occasion.

La première, réalisée par la municipalité de Menzel Jemil avec le soutien du gouvernorat de Bizerte, permettra de faciliter l’interaction entre le corps municipal chargé de la propreté et le citoyen et donnera à ce dernier la possibilité de signaler les dysfonctionnements dans ce sens.

La deuxième application baptisée “Hafilati” (mon bus) est réalisée par la Société régionale de transport de Bizerte et concerne la ligne “Bizerte-Aéroport Tunis Carthage” comme ligne pilote en attendant de la généraliser aux autres lignes. Cette application gratuite permet aux passagers de consulter en ligne les horaires des dessertes et l’emplacement des stations.

Inaugurant cette conférence, le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, a rappelé que le projet “Bizerte Smart City” s’inscrit dans le cadre du programme national “Tunisie numérique 2020”, et consacre le partenariat entre le tissu associatif et les autorités régionales.

Il a, par ailleurs, annoncé la signature d’une convention de partenariat entre le ministère, le gouvernorat de Bizerte et l’association “Bizerte 2050” pour mettre en place le concept de “villes intelligentes” et créer un nouveau pôle technologique dans le campus universitaire de Menzel Abderrahmane.

De son côté, le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, a fait savoir qu’un laboratoire dédié à l’élaboration d’une feuille de route pour le projet “Bizerte Smart City” sera mis en place.

Le commissaire de l’Union africaine en charge des Infrastructures et de l’Energie, Ameni Abou Zeid, a souligné que le projet Bizerte Smart City s’inscrit dans le cadre de la l’Agenda 2063 pour la transformation de l’Afrique, réitérant le soutien de l’Union Africaine à ce projet et à toute initiative devant favoriser la réalisation de cet agenda.

Le président des études à l’Union internationale des télécommunications (UIT), Bilal Jamoussi, a affirmé, dans une vidéo enregistrée diffusée à cette occasion, que “les villes de Bizerte et Kairouan ont été sélectionnées par l’UIT parmi plus de 50 villes à travers le monde dont Singapour et Dubaï pour mener un projet pilote d’accompagnement des villes intelligentes (United for Smart Sustainable Cities (U4SCC)”, et que l’annonce sera faite à Malaga (Espagne) le 26 avril.