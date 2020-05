Le ministère des Affaires culturelles et celui des Affaires Locales ont convenu de mettre en place une convention de partenariat qui fixe les secteurs d’action commune, en plus de créer un comité mixte pour trouver les solutions adéquates aux questions en suspens.

Cette démarche vise à activer les décrets de la stratégie nationale de réforme en vue d’instaurer un véritable partenariat entre les deux ministères, selon un communiqué du ministère des Affaires Culturelles.

Les moyens de développer ce partenariat dans le futur ont été au cœur d’une séance de travail, jeudi, à Tunis, entre Chiraz Laatiri, ministre des Affaires Culturelles, Lotfi Zitoun, ministre des Affaires Locales, et plusieurs responsables d’institutions culturelles dont l’Institut national du patrimoine (Inp), l’Agence de mise valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc) et le Centre national du cinéma et de l’image (Cnci).

Les principaux défis qui se posent au secteur culturel et créatif ont été à l’examen. Il s’agit notamment de la question de la propriété foncière en lien avec l’infrastructure des institutions culturelles dans les régions et la possibilité de les entretenir, protéger et dynamiser dans le cadre d’un partenariat avec les structures municipales.

Un aperçu a été présenté sur les principaux programmes nationaux et les activités culturelles qui se croisent avec celles des organismes relevant du ministère des Affaires Locales dans toutes les régions intérieures du pays.

Les participants ont relevé le rôle des Instituts régionaux de la musique, des Centres des arts dramatiques et scéniques et des Bibliothèques publiques. Ils ont recommandé davantage d’implication des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur à travers la création de projets prometteurs pour le tissu économique dans les régions et offrant un cadre compétitif au niveau national et international.

Ce partenariat vise aussi à définir une stratégie qui permet de rendre accessible la culture à tous les citoyens et de faciliter la mise en place de projets culturels et initiatives créatives, réalisés par les jeunes des régions.

Le but est d’accompagner ces jeunes dans le cadre d’une stratégie participative entre toutes les régions concernées qui met en avant les compétence nationales parmi les spécialistes et les intéressés par l’action Culturelles dont les les artistes, les créateurs, la société civile.

Les participants ont estimé important d’instaurer un partenariat entre les régions intérieures et les différents acteurs culturels d’un côté, et les ministères des Affaires Culturelles et celui des affaires locales, de l’autre. Le but est d’appuyer l’action culturelle en tant que vecteur important dans le développement durable ainsi que la protection et la préservation des sites archéologiques et historiques.

L’ambition de ce partenariat est la promotion du produit culturel tunisien et la valorisation de la spécificité régionale à travers une démarche de travail qui coïncide avec les développements technologiques et permet le passage au concept des villes intelligentes.