Tunis, le 5 juillet – La Tunisie s’apprête à vivre une journée météorologique contrastée ce samedi. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), le ciel sera globalement peu nuageux en début de journée sur l’ensemble du territoire.

Cependant, l’après-midi marquera un changement notable, particulièrement sur les régions du nord-ouest et du centre-ouest. L’INM anticipe une densification des nuages, potentiellement accompagnée de cellules orageuses locales et de pluies éparses. Les habitants de ces zones sont invités à rester vigilants face à ces développements météorologiques.

Concernant les températures, la chaleur restera une constante sur une grande partie du pays. Les maximales devraient osciller entre 30 et 35 degrés Celsius le long des zones côtières et sur les hauteurs, offrant un répit relatif. En revanche, l’intérieur du pays connaîtra des températures plus élevées, s’établissant entre 36 et 41 degrés Celsius.

Le régime des vents sera dominé par un flux d’Est, généralement faible à modéré. Néanmoins, un renforcement de la vitesse du vent est attendu dans l’extrême sud du pays durant l’après-midi, ce qui pourrait engendrer des phénomènes de sable, réduisant potentiellement la visibilité. Parallèlement, la mer sera très agitée, appelant à la prudence pour les activités nautiques.