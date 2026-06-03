Yesser Gourari, député de la circonscription du Kef à l’Assemblée des représentants du peuple, a révélé ce mercredi que l’ambassadeur de Chine en Tunisie, accompagné d’une délégation de la société mondiale Jetty Technology, spécialisée dans la fabrication de composants automobiles, a effectué une visite exploratoire dans la région afin d’évaluer les opportunités d’investissement disponibles.

Dans une déclaration accordée à Express FM, le député a indiqué que les représentants de l’entreprise chinoise ont exprimé un intérêt sérieux pour s’implanter dans le gouvernorat du Kef et y développer leurs activités industrielles à travers la création d’une nouvelle filiale susceptible de générer progressivement près de 6 200 emplois.

Selon lui, la société a conditionné la réalisation du projet à la mise à disposition d’un lot industriel de 10 hectares, équipé de l’ensemble des réseaux et services essentiels, notamment les infrastructures de transport, les services de protection civile et les facilités douanières.

Dans le cadre des démarches engagées pour répondre à ces exigences, le député a affirmé que les autorités concernées se sont engagées à réunir toutes les conditions logistiques nécessaires à la réussite de cet investissement potentiel. La visite a ainsi comporté une inspection des zones industrielles de Oued Erremel et de Mahamid, afin d’évaluer l’état de préparation des infrastructures.

Yesser Gourari a toutefois précisé que la décision finale concernant l’implantation du projet dans la région reste tributaire de l’approbation du conseil d’administration de l’entreprise chinoise.

Jetty Technology, avait inauguré lundi 8 septembre 2025 à Borj Cédria, banlieue de Tunis capitale, un site de 8000 m² pour la production de câbles destinés aux constructeurs des marques Volvo et Cherry. Il s’agit de la première implantation du groupe à l’international permettant la création de 800 emplois.

Fondée en 2010, à Changchun High-tech Zone ,JETTY Automotive Technology est un acteur mondial reconnu dans les technologies automobiles, avec plus de 1000 brevets dans des domaines à forte valeur ajoutée tels que les câbles de batterie pour véhicules électriques, les câbles de recharge et les fils d’aluminium.