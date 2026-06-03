“Dans un marché dynamique, l’indice Tunindex a clôturé la séance de mercredi, 3 juin 2026, sur une note euphorique, enregistrant une envolée de 1,18 % à 18 304,27 points dans un volume soutenu de 21,2 MD”, selon l’analyse de l’intermédiare en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre ICF s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume relativement soutenu de 2,2 MD, l’action du spécialiste en fluorure d’aluminium s’est appréciée de 6 % à 101,760 D.

Le titre SOTUMAG s’est retrouvé parmi les plus fortes hausses. L’action du spécialiste de la vente en gros a enregistré un bond de 5,9 % à 12,350 D dans un modeste flux de 18 mille dinars.

Le titre SOTIPAPIER a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux de 116 mille dinars, l’action du papetier a trébuché de -3,1 % à 3,100 D.

Le titre TPR a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de –

2,8 % à 15,450 D faisant savoir que la valeur a amassé un volume global de 731 mille dinars sur la séance.

Le titre SFBT a chapeauté le palmarès des échanges en alimentant le marché avec des capitaux de 2,8 MD sur la séance (soit 13 % du volume échangé sur la cote).