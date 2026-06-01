Le monde retient son souffle devant un possible accord au Moyen-Orient : Washington et Téhéran discutent d’une prolongation de cessez-le-feu de 60 jours, mais l’escalade au Liban menace déjà d’en fragiliser la portée. En Tunisie, cette semaine économique raconte une autre tension : des réserves de change qui remontent, mais un cash qui explose ; des secteurs exportateurs solides, mais dépendants ; des plans de réforme ambitieux, mais trop souvent prisonniers de l’inertie.

Le Pouls de la Tunisie : une résilience macroéconomique minée par l’informel

La BCT affiche un signal rassurant : 25,5 milliards de dinars de réserves, soit 105 jours d’importations. Mais derrière ce coussin extérieur, l’économie du cash atteint 29,68 milliards de dinars, en hausse de 24 %. C’est le cœur du paradoxe tunisien : le pays gagne en visibilité extérieure, mais perd en traçabilité intérieure.

Même constat dans l’agriculture : les marchés de gros attendent depuis vingt ans une réforme pourtant financée, tandis que les circuits parallèles dictent les prix du couffin. Ce n’est pas une crise de production, mais une crise de gouvernance, de logistique et de digitalisation.

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L’Onde de Choc Internationale : si le Moyen-Orient respire, la Tunisie doit se préparer

Un accord durable au Moyen-Orient pourrait calmer les prix de l’énergie, rassurer les marchés et fluidifier le commerce maritime, notamment autour du détroit d’Ormuz. Mais l’équilibre reste fragile : l’incursion israélienne au Liban et les tensions autour du Hezbollah compliquent les efforts diplomatiques.

Pour la Tunisie, l’enjeu est clair : chaque détente géopolitique est une fenêtre d’opportunité. Moins de pression sur les hydrocarbures, c’est moins de stress sur le déficit énergétique, l’inflation importée et les finances publiques. Mais une opportunité internationale ne sert à rien sans capacité locale d’exécution.

Résilience et Prospective : la Tunisie doit passer de la survie à la transformation

Les centres d’appels montrent la voie et l’alerte : l’interdiction française du démarchage non consenti menace surtout les petites structures de télévente, mais pousse tout le secteur vers l’IA, le multilinguisme et les services à plus forte valeur ajoutée.

Le climat impose la même logique. Avec une CDN 3.0 estimée à 55 milliards de dollars, la Tunisie ne peut plus traiter l’adaptation climatique comme un dossier environnemental secondaire. Eau, agriculture, sécurité alimentaire, infrastructures : c’est un plan de souveraineté économique.

Face au Maroc plus offensif sur l’industrialisation verte et à l’Algérie protégée par sa rente énergétique, la Tunisie n’a qu’un avantage décisif possible : la qualité d’exécution.

Le Verdict du Rédacteur : la paix mondiale ne remplacera pas les réformes nationales

Si le Moyen-Orient trouve un compromis, la Tunisie gagnera du temps. Mais elle ne gagnera pas son avenir.

Le vrai risque n’est pas seulement la guerre ailleurs. C’est l’immobilisme ici. Une économie qui accumule les plans, les financements et les diagnostics sans transformer ses circuits, ses marchés et son administration finit par confondre résilience et stagnation.

Le message aux décideurs est simple : la Tunisie n’a plus besoin d’annonces. Elle a besoin d’exécution.