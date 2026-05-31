ENNAKL Automobiles a approuvé deux opérations de financement destinées à soutenir le renouvellement de garanties bancaires exigées dans le cadre de la réglementation de change en vigueur en Tunisie.

Réuni le 25 mai, le conseil d’administration a validé une convention d’avance en compte courant d’associé d’un montant de 50 millions de dinars ainsi qu’un projet d’émission d’emprunts obligataires ordinaires pouvant atteindre 100 millions de dinars, sans recours à l’appel public à l’épargne.

Des fonds destinés au renouvellement des SBLC

Les ressources mobilisées serviront à constituer les fonds en numéraire nécessaires au renouvellement des Standby Letters of Credit (SBLC) déjà mises en place auprès d’intermédiaires agréés. Cette opération intervient dans le cadre de l’application de la circulaire n°2026-04 de la Banque Centrale de Tunisie.

Une assemblée générale convoquée le 24 juin

Afin de finaliser l’opération obligataire, le conseil d’administration a convoqué une Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pour le 24 juin 2026. Les actionnaires seront appelés à autoriser l’émission des emprunts obligataires envisagés.

Si elle est approuvée dans son intégralité, l’enveloppe cumulée des deux instruments atteindrait 150 millions de dinars.

Un dispositif lié aux nouvelles exigences réglementaires

Cette démarche s’inscrit dans un contexte d’adaptation des entreprises tunisiennes aux nouvelles exigences réglementaires encadrant les mécanismes de garantie et les opérations financières liées aux échanges internationaux.