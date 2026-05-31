La distribution agricole en Tunisie souffre d’une profonde fragmentation économique et de la concurrence agressive des circuits parallèles. Selon le rapport de l’IACE, ces réseaux informels disposent de leur propre logistique. Pour y remédier, l’institut préconise la digitalisation de la traçabilité, le développement des coopératives et l’intégration de la chaîne de valeur.

Le paradoxe d’une terre qui produit mais ne distribue pas

La Tunisie agricole fait face à un paradoxe structurel majeur : elle produit, mais peine encore à organiser efficacement la circulation de ses produits sur le marché national. C’est le constat central mis en lumière par le récent rapport de l’IACE (Institut Arabe des Chefs d’Entreprises) consacré à la réforme des circuits de distribution.

L’étude démontre avec acuité que les dysfonctionnements du système actuel ne relèvent pas uniquement d’un déficit d’infrastructures physiques. Ils traduisent avant tout une profonde fragmentation économique où les circuits parallèles et l’informel occupent une place grandissante, captant une part substantielle de la valeur ajoutée au détriment des canaux officiels.

La machine logistique de l’ombre et la double distorsion des prix

Loin d’être une simple activité de subsistance, les marchés informels ont progressivement développé leurs propres réseaux logistiques, leurs mécanismes de distribution et leurs circuits de financement autonomes. Profitant de coûts de fonctionnement réduits et d’une absence totale de contraintes fiscales ou réglementaires, ces réseaux de l’ombre font preuve d’une compétitivité agressive face au secteur organisé.

Le rapport pointe une porosité inquiétante : les produits circulent parfois simultanément entre les circuits officiels et parallèles. À cela s’ajoutent des pratiques de stockage spéculatif, de retrait artificiel de marchandises et de détournement de produits subventionnés. Cette désorganisation engendre une double distorsion économique : le consommateur final paie le prix fort tandis que le petit producteur vend souvent à perte, incapable de couvrir ses coûts de production de base.

Fragmentation du tissu agricole et failles structurelles de conservation

Ce déséquilibre est accentué par l’extrême fragmentation du tissu agricole tunisien, composé d’une multitude de petits exploitants qui restent en dehors des bases de données officielles et privés d’accès aux outils modernes de financement, de logistique ou de contractualisation.

Selon l’IACE, cette absence de structuration limite fortement les capacités de planification agricole de l’État, provoquant des déséquilibres récurrents entre l’offre et la demande, oscillant entre surproduction saisonnière et pénuries brutales. Le tableau est noirci par la faiblesse des infrastructures de conservation et de transport. Le manque criant de chambres froides et de systèmes modernes de suivi entraîne des pertes post-récolte colossales tout au long de la chaîne.

Vers une stratégie intégrée de la chaîne de valeur

Pour sortir de cette impasse, l’IACE recommande de dépasser la simple politique de rénovation urbaine des marchés de gros. L’étude propose notamment le développement des circuits courts, le renforcement des coopératives agricoles et le déploiement de systèmes numériques de traçabilité.

Le rapport évoque plusieurs modèles internationaux et regrette à ce titre l’absence d’une analyse approfondie du modèle néerlandais, référence mondiale absolue en matière de commercialisation agricole. Pour la Tunisie, l’enjeu consiste à passer d’une logique de gestion administrative des marchés à une véritable stratégie intégrée de chaîne de valeur. Dans un contexte de tensions inflationnistes persistantes, moderniser ces circuits n’est plus une option sectorielle, mais un impératif économique autant que politique pour garantir la sécurité alimentaire nationale.