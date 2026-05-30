Le Carthage Symphony Orchestra présentera le concert hommage « Bahebak ya Lebnan : Echos des Rahbani » le mercredi 17 juin 2026 à 20h au Théâtre de l’Opéra de Tunis. Dirigé par Hafedh Makni, cet événement commémore les 40 ans du décès d’Assi Rahbani et le premier anniversaire de la disparition de Ziad Rahbani.

TUNIS, 28 mai 2026 (TAP) – Le Carthage Symphony Orchestra organise le mercredi 17 juin 2026 à 20h à Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture, une soirée exceptionnelle célébrant le génie musical libanais sous le signe ” Bahebak ya Lebnan : Echos des Rahbani “. Elle sera marquée par un double hommage, à savoir les 40 ans du décès d’Assi Rahbani et le 1er anniversaire de la disparition de Ziad Rahbani.

Le public pourra ainsi découvrir une relecture symphonique inédite des chefs-d’œuvre des Frères Rahbani, et du Groupe des Cinq, portée par le chef d’orchestre Hafedh Makni, le chef de chœur Mourad Gaâloul et une lecture symphonique de Wassim Makni soulignent les organisateurs.