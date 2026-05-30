Les autoritÃ©s ont appelÃ© Ã renforcer les prÃ©paratifs pour assurer lâ€™approvisionnement en eau potable durant la saison estivale et Ã amÃ©liorer la coordination entre les diffÃ©rents gouvernorats en vue de la collecte des cÃ©rÃ©ales, a indiquÃ© vendredi le ministÃ¨re de lâ€™Agriculture.

Lors dâ€™une rÃ©union de travail consacrÃ©e au suivi des projets de dÃ©veloppement dans les secteurs de lâ€™agriculture, de la pÃªche et des ressources hydrauliques dans les gouvernorats de Tunis et de Ben Arous, le secrÃ©taire dâ€™Ã‰tat chargÃ© des Ressources hydrauliques, Hamadi Habaieb, a insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© dâ€™anticiper les besoins en eau et de suivre les volumes destinÃ©s Ã lâ€™irrigation dans chaque rÃ©gion.

Il a Ã©galement appelÃ© les autoritÃ©s rÃ©gionales Ã transmettre rapidement aux services centraux les difficultÃ©s quâ€™elles ne peuvent rÃ©soudre localement, afin dâ€™accÃ©lÃ©rer la mise en Å“uvre des projets de dÃ©veloppement.

Selon le responsable, aucune coupure dâ€™eau potable nâ€™a Ã©tÃ© enregistrÃ©e durant les jours de lâ€™AÃ¯d al-Adha, Ã lâ€™exception de perturbations limitÃ©es causÃ©es par des dÃ©faillances sur certains rÃ©seaux, selon un communiquÃ© du ministÃ¨re.

La rÃ©union a portÃ© sur plusieurs dossiers prioritaires, notamment les filiÃ¨res cÃ©rÃ©aliÃ¨re et olÃ©icole, ainsi que la valorisation des margines. Les participants ont soulignÃ© lâ€™importance de prÃ©parer dÃ¨s Ã prÃ©sent la prochaine campagne de production dâ€™huile dâ€™olive.

Les discussions ont Ã©galement concernÃ© lâ€™approvisionnement en intrants agricoles, les programmes de gouvernance et de rÃ©forme administrative, lâ€™investissement privÃ©, les structures professionnelles et le soutien Ã lâ€™agriculture biologique.

La situation des secteurs du lait, des viandes rouges et de la volaille, ainsi que les programmes de santÃ© animale et vÃ©gÃ©tale et de lutte contre les ravageurs, ont aussi Ã©tÃ© examinÃ©s.

Les responsables ont notamment insistÃ© sur le renforcement des actions de protection sanitaire et sur le lancement dâ€™une campagne de lutte contre la cochenille du palmier.

Par ailleurs,Â Habaieb a soulignÃ© lâ€™importance de la rÃ©ussite du recensement gÃ©nÃ©ral de lâ€™agriculture, appelant Ã une prÃ©paration rigoureuse, au respect des dÃ©lais et Ã une large sensibilisation autour de cette opÃ©ration nationale, avec lâ€™implication des Ã©tudiants.

De son cÃ´tÃ©, le chef de cabinet du ministre de lâ€™Agriculture, Haikel Hachlaf, a plaidÃ© pour lâ€™accÃ©lÃ©ration des procÃ©dures administratives et techniques liÃ©es aux marchÃ©s publics afin de permettre le dÃ©marrage effectif des projets dans les dÃ©lais prÃ©vus et dâ€™amÃ©liorer les indicateurs de dÃ©veloppement rÃ©gional.