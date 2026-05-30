Les Gouverneurs représentant les pays membres du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) ont appelé à la mise en œuvre rapide de la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (NAFAD) et à promouvoir son avancement.

Ils ont préconisé en marge des 61ème assemblée du Conseil des gouverneurs de la BAD et la 52ème assemblée du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement, tenues à Brazaville en République du Congo, du 25 au 29 mai 2026, d’intensifier davantage la coopération avec les autres banques multilatérales de développement, d’autres partenaires de développement et le secteur privé.

L’objectif étant de favoriser la mobilisation des ressources nécessaires pour accélérer la transformation structurelle de l’Afrique et la promotion d’une croissance inclusive, numérique et respectueuse de l’environnement en Afrique.

Le Conseil des gouverneurs a appelé la Banque à fournir un appui rapide et différencié aux pays membres régionaux (PMR), pour préserver leur stabilité macroéconomique, protéger les populations vulnérables et faciliter l’accès durable à l’énergie.

Ceci permettra également d’assurer la sécurité alimentaire et de développer la résilience de l’ensemble du continent, conformément à la mission de la Banque et en étroite collaboration avec d’autres partenaires au développement, d’après les gouverneurs.

Par ailleurs, ils ont exhorté le Groupe de la BAD à continuer de répondre aux besoins spécifiques des pays membres, notamment en matière de soutenabilité de la dette, d’intégration régionale, d’investissement dans des infrastructures de qualité, d’industrialisation et de chaînes de valeur.

Il s’agit en outre , y compris dans l’exploitation des minerais critiques, mais aussi en matière de gouvernance, de réforme de la passation de marchés, de mobilisation de ressources intérieures et de réforme de la fiscalité, de gestion des finances publiques, d’action climatique, d’inclusion, de création d’emplois durables, y compris pour les jeunes, d’égalité des sexes, et de lutte contre la corruption, d’intégrité financière et de transparence des données, de concert avec les partenaires pertinents.

Ils ont encouragé par ailleurs la participation des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, conformément à la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, étant donné que les conflits prolongés aggravent les vulnérabilités de l’Afrique et impactent les activités économiques.

Ils ont félicité par ailleurs, le performance opérationnelle et financière enregistrée en 2025 par la Banque, citant des approbations pour un montant d’environ 8 milliards d’Unité de Compte (UC) et des décaissements pour un montant de 5,2 milliards d’UC, l’appui apporté à 50 pays membres régionaux à travers 200 projets et la réalisation de l’engagement pris d’allouer 25 milliards de dollars au financement climatique.

Les assemblées annuelles sont l’événement statutaire le plus important de la BAD. Cette année, plus de 3 000 personnes prennent part à cet événement à Brazzaville, à savoir les dirigeants et les responsables politiques et économiques des 81 pays membres de l’institution, des responsables d’institutions financières et de développement, des groupes de réflexion, de la société civile, du secteur privé, des universitaires et des leaders d’opinion.

Placée sous le thème “Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l’Afrique dans un monde fragmenté”, les assemblées annuelles 2026, sont les premières pour Sidi Ould Tah, qui a pris ses fonctions en tant que neuvième président du Groupe de la Banque africaine de développement en septembre 2025.