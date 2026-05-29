En Tunisie, l’inflation des produits alimentaires s’explique par les dysfonctionnements des circuits de distribution et le poids de l’informel, qui représente 27,4 % du PIB. Selon l’IACE, les dépenses alimentaires captent 29 % du budget des ménages tunisiens, et les prix des produits frais ont augmenté de 65 % en quatre ans.

Le budget alimentaire au cœur de la vulnérabilité des ménages

En Tunisie, la lutte contre la vie chère dépasse largement les prérogatives et les décisions classiques de politique monétaire. Le véritable arbitrage se joue désormais au cœur des marchés de gros, des réseaux de distribution et des circuits parallèles qui structurent une part prépondérante du commerce de détail.

Le dernier rapport de l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE), dédié à la réforme des circuits de distribution des produits agricoles, pose un diagnostic sans concession. L’alimentation demeure le premier poste de vulnérabilité des budgets familiaux. En Tunisie, les dépenses alimentaires captent aujourd’hui près de 29 % du budget global des ménages, contre 16,8 % en France, se situant juste en deçà du Maroc (environ 38 %). Cette charge disproportionnée, combinée à une stagnation structurelle du revenu réel, accélère l’érosion du pouvoir d’achat national.

Le paradoxe de la production et l’explosion des prix des produits frais

La situation s’avère particulièrement critique pour les produits frais (fruits, légumes, viandes et poissons), qui représentent à eux seuls environ 13 % des dépenses totales des ménages tunisiens. Le rapport met en lumière une statistique alarmante : les prix de ces denrées de première nécessité ont bondi de près de 65 % en l’espace de quatre ans, affichant une inflation annuelle moyenne supérieure à 13 % depuis 2022. Pourtant, cette flambée inflationniste ne peut être imputée aux seuls aléas climatiques ou aux volumes de production agricole.

L’IACE pointe du doigt un paradoxe sectoriel flagrant : lors de campagnes agricoles pourtant favorables où la production globale a progressé, les quantités de marchandises ayant transité légalement par les marchés de gros officiels sont restées désespérément stables. Une part majeure et croissante des flux commerciaux a ainsi migré vers des réseaux de distribution non organisés, échappant aux contrôles fiscaux et réglementaires.

L’informel, un poids systémique qui fragilise l’agriculture

Cette fuite des volumes hors des circuits officiels est le symptôme d’un mal plus profond : l’omniprésence du secteur informel dans l’économie tunisienne. Selon les données compilées par l’IACE, l’économie non organisée pèse environ 27,4 % du PIB national et concentre 44,8 % de l’emploi total du pays.

Dans le secteur agricole, cette prédominance est encore plus prononcée, favorisant l’émergence de pratiques spéculatives et un déficit chronique de gouvernance dans la commercialisation.

Cette fragmentation engendre de lourds effets pervers : une volatilité extrême des prix à la consommation, un manque à gagner fiscal substantiel pour l’État, une absence de traçabilité sanitaire et une déconnexion profonde entre le producteur et le consommateur final. Au bout de la chaîne, les petits agriculteurs, exclus des bases de données officielles et privés de financements, demeurent les premières victimes de ce système opaque.

La transparence des circuits : Un enjeu de souveraineté et de stabilité sociale

Face à ce constat, l’IACE soutient que la réforme globale des circuits de distribution doit impérativement s’imposer comme un chantier économique prioritaire. Les solutions avancées dépassent la simple modernisation logistique ou technique des marchés de gros.

L’enjeu réside dans l’intégration progressive de l’informel, le renforcement ciblé des mécanismes de contrôle et la restauration absolue de la transparence des échanges commerciaux.

Plus qu’une problématique sectorielle ou agricole, la régulation de ces réseaux est une condition sine qua non de la stabilité sociale en Tunisie. Maîtriser la chaîne de valeur alimentaire, c’est préserver la paix sociale et consolider la souveraineté économique de la nation.