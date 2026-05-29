La Direction générale des Impôts (DGI) a fixé au 29 mai 2026 le dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle par les personnes morales non assujetties à la déclaration et au paiement à distance des impôts, indique un communiqué.

Si le dernier jour du dépôt d’une déclaration fiscale coïncide avec un dimanche ou un jour férié, le contribuable serait en mesure de pouvoir déposer sa déclaration le jour ouvrable suivant sans versement de pénalités financières, précise encore la même source.