Tunis,28 mai (TAP)-Le ministère de l’Éducation a annoncé, jeudi, l’ouverture de la consultation des notes et des codes du contrôle continu au profit des élèves des classes terminales des lycées publics et privés, candidats à la session 2026 de l’examen du baccalauréat, et ce, du 4 au 9 juin 2026.

Le ministère a indiqué, dans un communiqué, que les élèves concernés peuvent accéder à leurs données personnelles via le site électronique du ministère à l’adresse suivante : www.edunet.tn, pour consulter leurs notes de contrôle continu.

Et de préciser que les données publiées comprennent particulièrement la moyenne annuelle, la moyenne finale en éducation physique, ainsi que la moyenne finale des travaux pratiques pour la matière technologie.

Le ministère de l’Éducation a appelé l’ensemble des candidats à vérifier l’exactitude des données publiées, soulignant qu’en cas d’erreur, l’élève peut imprimer une demande de réclamation depuis le site électronique et la déposer auprès de la direction du lycée, pour les élèves des lycées publics que privés.

Le ministère a également rappelé que la date limite pour le dépôt des demandes de réclamation a été fixée au 9 juin 2026.