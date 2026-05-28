Le programme Arab-Africa Trade Bridges (AATB) est un mécanisme stratégique conçu pour stimuler l’investissement, le commerce et la coopération technique entre les pays arabes et africains. Soutenu par des institutions comme la BID et Afreximbank, il finance les PME, développe les infrastructures et sécurise les échanges dans les secteurs de l’agriculture, de la santé et des technologies.

Adib Youssef Al-Aama, secrétaire général de l’AATB qui est en même temps président exécutif de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (SIIFC) a été dépêché, le 21 mai 2026, à Tunis, pour examiner avec les responsables tunisiens l’avancement des préparatifs de cet évènement. Il a eu des entretiens avec le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh et la ministre des finances Michket Slama Khaldi.

Le programme AATB met l’accent sur le commerce, l’investissement, l’assurance et l’infrastructure afin d’améliorer la coopération économique. Les initiatives prévues comprennent l’élargissement des programmes, la résolution de problèmes tels que le changement climatique et la sécurité alimentaire, et la promotion de la collaboration entre les pays membres.

Le programme améliorera également les efforts de renforcement des capacités, l’accès au financement pour les PME et encouragera l’innovation ainsi que le transfert de technologies par le biais de partenariats stratégiques et d’initiatives mondiales.

Plus spécifiquement, le Programme vise à soutenir les secteurs clés de l’agriculture et des industries connexes, notamment les textiles ; l’industrie de la santé, y compris les produits pharmaceutiques ; l’infrastructure et les transports ; et la pétrochimie, les matériaux de construction et la technologie.

Parmi les institutions arabo africaines représentées au sein de l’AATB, il y a lieu de citer : la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), la Banque islamique de développement (BID), la Société islamique internationale de financement du commerce (SIFC), la Société islamique d’investissement et de crédit à l’exportation (SIACE), la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).

ABS