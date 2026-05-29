La loi française interdisant le démarchage téléphonique non consenti entrera en vigueur le 11 août 2026. Elle impactera environ 20 % de l’activité des centres d’appels en Tunisie, ciblant principalement les petites structures de télévente sortante. Les grands centres d’appels spécialisés dans le support entrant et l’externalisation de services de service client restent préservés.

Le clap de fin du démarchage sauvage en France

Le couperet législatif est tombé. Face à l’exaspération de 97 % des Français, qui reçoivent encore en moyenne six appels non sollicités par semaine, le Parlement français a acté l’interdiction pure et simple du démarchage téléphonique sans consentement préalable explicite.

Les mesures restrictives précédentes — qu’il s’agisse de la plateforme Bloctel ou de l’encadrement strict des plages horaires instauré en 2023 — ont échoué à endiguer les dérives.

Cette fois, le passage à l’opt-in obligatoire assèche définitivement les fichiers de prospection sauvage. Pour les donneurs d’ordres et leurs sous-traitants, c’est tout un modèle de conquête client à froid qui s’effondre.

Tunisie : Un pilier économique et social face au miroir

En Tunisie, cette évolution législative résonne avec une acuité particulière. Depuis l’émergence des pionniers à la fin des années 1990, le secteur du CRM (Customer Relationship Management) s’est hissé au rang de pilier macroéconomique. Avec un chiffre d’affaires de 800 millions de dinars et 300 millions de dollars injectés dans l’économie en 2023, l’industrie est une source vitale de devises.

Sur le plan social, l’impact est plus fort encore : le secteur emploie environ 50 000 personnes — dont la moitié au sein de 5 à 6 majors internationaux — et l’on estime qu’un jeune Tunisien sur deux y a forgé sa première expérience professionnelle, séduit par un cadre offshore historiquement ultra-attractif.

Une onde de choc ciblée sur la télévente sortante

Le marché tunisien, qui compte plus de 200 centres d’appels adossés au marché francophone, doit-il craindre le pire pour août 2026 ? Les données invitent au discernement. L’impact réel de la loi française devrait être circonscrit à environ 20 % de l’activité globale.

La menace ne pèse pas sur les géants du secteur, mais cible de manière chirurgicale les petites structures mono-activités spécialisées dans la télévente sortante agressive.

Les leaders du marché ont, quant à eux, largement pivoté vers l’externalisation de services (outsourcing) à haute valeur ajoutée : gestion des appels entrants, assistance technique, service après-vente et support bancaire ou informatique.

L’impératif de la transition technologique et multilingue

Pour survivre et prospérer, l’écosystème CRM tunisien n’a d’autre choix que d’accélérer sa mise à niveau. Les experts de l’industrie préconisent une triple rupture. D’abord, un changement de modèle contractuel, délaissant les volumes d’appels au profit d’une rémunération à la performance et à la rétention de clientèle.

Ensuite, une diversification géographique immédiate par le prisme du multilinguisme (anglais, italien, allemand, espagnol) afin de rompre le cordon ombilical avec Paris. Enfin, l’intégration massive de technologies avancées et de l’intelligence artificielle pour transformer les téléconseillers d’hier en gestionnaires d’expérience client augmentée.