Inactive depuis sa création, le 8 août 1988, la compagnie tuniso-libyenne « Joint Oil », spécialisée dans la prospection, l’exploitation et les services pétroliers vient enfin de se manifester.

Codétenue par l’entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) et OLA Energy (filiale de la Libyan Investment Authority – LIA), Joint Oil Company vient de lancer deux appels d’offres pour l’exploration et le développement de deux zones pétro-gazières offshores situées dans la zone frontalière entre les deux pays.

Le premier appel d’offres vise à poursuivre l’exploration du « Joint Oil Block », d’une superficie de 3 000 km², « à la recherche de nouveaux gisements, de pistes et de prospects » dans le cadre d’un accord de partage de l’exploration et de la production (EPSA).

Le second appel d’offres porte sur l’exploitation des ressources pétrolières et gazières du bloc de Zarat, situé intégralement dans les eaux territoriales tunisiennes.

A noter que les offres doivent être déposées entre août et décembre 2026, les attributions officielles devant intervenir d’ici le 31 mars 2027.

ABS