L’initiative environnementale Â« Adopte une plage Â» bÃ©nÃ©ficie dÃ©sormais du soutien Ã long terme du Fonds mondial pour la nature (WWF Afrique du Nord).

Ce projet vise Ã garantir des plages propres et durables en confiant l’entretien et la protection de portions spÃ©cifiques du littoral Ã des Ã©quipes locales et des groupes de bÃ©nÃ©voles, selon un communiquÃ© de l’organisation.

Sur le plan environnemental, cette action permet de lutter efficacement contre la pollution en limitant l’infiltration des plastiques et des dÃ©chets dans les profondeurs marines. Elle joue Ã©galement un rÃ´le crucial dans la protection de la faune, notamment en offrant un refuge sÃ»r aux tortues marines et aux poissons qui dÃ©pendent des plages et du sable.

De plus, en prÃ©servant la flore littorale, l’initiative contribue Ã freiner l’Ã©rosion du sol et Ã renforcer la rÃ©silience cÃ´tiÃ¨re face aux effets du changement climatique.

En plus de l’aspect Ã©cologique, Â« Adopte une plage Â» transforme les littoraux en espaces propres et sains, permettant aux citoyens de profiter pleinement de la nature. En impliquant directement la population, le projet renforce l’esprit communautaire et ancre les valeurs de coopÃ©ration et de responsabilitÃ© au sein de la sociÃ©tÃ© tunisienne.

Enfin, l’impact de l’initiative se mesure Ã©galement sur la santÃ© physique et mentale des participants. Le ramassage des dÃ©chets constitue une activitÃ© physique complÃ¨te combinant marche et flexions sur plusieurs milliers de pas, tandis que ce travail de terrain en pleine nature contribue Ã rÃ©duire le stress et Ã stimuler l’Ã©nergie positive des bÃ©nÃ©voles.