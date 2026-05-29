AprÃ¨s une interruption d’un an, la campagne nationale de valorisation des peaux de sacrifice a repris en 2026.

Pour ce faire, le Centre national du cuir et de la chaussure (CNCC) s’est employÃ© Ã fournir prÃ¨s de 15 tonnes de sel pour la conservation des peaux de sacrifice.

S’agissant des autoritÃ©s, elles ont veillÃ© Ã rÃ©activer les licences d’exportation des peaux semi-finies, une mesure dont l’absence avait paralysÃ© l’essor de la filiÃ¨re en 2025.

Dans une dÃ©claration Ã l’agence TAP, mercredi, le prÃ©sident de la Chambre nationale du cuir et de la chaussure (CNCC), wajdi Dhouib, a indiquÃ© que le dispositif est opÃ©rationnel.

Ã€ Sfax, le taux de valorisation atteint dÃ©jÃ prÃ¨s de 40 %. Un bilan que le responsable juge Â« respectable Â» en attendant des chiffres consolidÃ©s.

L’initiative de valorisation des peaux de sacrifice remonte Ã 2018. Ã€ l’Ã©poque, des peaux abandonnÃ©es dans les rues ou les canaux d’assainissement dÃ©gageaient des odeurs nausÃ©abondes et posaient des risques sanitaires, notamment lorsque la fÃªte religieuse de l’AÃ¯d al-Idha coÃ¯ncide avec la chute des pluies.

Le CNCC, organisme tutÃ©laire du secteur, avait alors lancÃ© une campagne-pilote dans le Grand Tunis avant de l’Ã©tendre en 2019 Ã la majoritÃ© des gouvernorats et des municipalitÃ©s du pays.

L’enjeu est aussi financier. En 2020, l’exportation de ces peaux avait gÃ©nÃ©rÃ© 14,6 millions de dinars en devises. Les communes y gagnent Ã©galement : chaque peau rÃ©cupÃ©rÃ©e, qui pÃ¨se en moyenne 4,5 kg, allÃ¨ge leurs frais de transport vers les dÃ©charges.

Pour le CNCC, l’objectif serait dÃ©sormais d’atteindre 70 Ã 80 % de valorisation, un seuil qui dÃ©pend Ã©troitement de la qualitÃ© de l’Ã©corchage.