Le marché boursier a clôturé la semaine sur une note positive. L’indice de référence Tunindex a progressé de 0,73 % à 17 669,81 points, dans un volume soutenu de 12,3 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTIPAPIER s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du papetier s’est appréciée de 6% à 2,850 D, dans un modeste flux de 43 mille dinars.

Le titre BH s’est retrouvé parmi les meilleures performances. L’action de la banque étatique a enregistré une hausse de 5,8 % à 13,750 D, en drainant un volume de 89 mille dinars sur la séance.

Valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la séance, POULINA GROUP HOLDING a alimenté le marché avec des capitaux de 1,5 MD. Le titre de la holding a pris de 0,9 % à 28,500 D.

Le titre BH ASSURANCE s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action de l’assureur a reculé de 4,5 % à 54,730 D, dans un volume limité de 5 mille dinars.

Le titre HANNIBAL LEASE a figuré parmi les plus grands perdants sur la séance. L’action du loueur s’est repliée de 4,4 % à 7,410 D. La valeur a été échangée à hauteur de 9 mille dinars seulement sur la séance.