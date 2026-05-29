Le chef du district de la SociÃ©tÃ© nationale dâ€™exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) Ã Tozeur, Ahmed Sassi, a annoncÃ© quâ€™un accord a Ã©tÃ© conclu avec lâ€™un des bailleurs de fonds en vue de mobiliser les financements nÃ©cessaires Ã la rÃ©alisation de la station de dessalement dâ€™eau potable de Degache.

Il a prÃ©cisÃ© quâ€™un deuxiÃ¨me appel dâ€™offres relatif au projet sera lancÃ©, aprÃ¨s lâ€™Ã©chec du premier appel dâ€™offres, restÃ© infructueux, ajoutant que la date limite de rÃ©ception des soumissions des entreprises a Ã©tÃ© fixÃ©e au 30 juin prochain.

Ce projet a pour objectif de garantir un approvisionnement en eau potable de qualitÃ©, avec un taux de salinitÃ© ne dÃ©passant pas 1,5 gramme/litre, au profit des habitants de Degache, Hamma El-JÃ©rid, Chbika et Tameghza, a encore indiquÃ© la mÃªme source.

Ahmed Sassi a, par ailleurs, fait savoir que les premiers travaux portant sur la construction dâ€™un rÃ©servoir dâ€™eau dâ€™une capacitÃ© de 2500 m3 ainsi que sur le forage de deux puits dâ€™eau potable ont Ã©tÃ© achevÃ©s, notant que le coÃ»t global du projet devrait Ãªtre rÃ©Ã©valuÃ© de 25 Ã 35 millions de dinars.

Le gouvernorat de Tozeur compte dÃ©jÃ trois stations de dessalement dâ€™eau, situÃ©es Ã Tozeur, Nefta et Hezoua.