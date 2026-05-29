La Tunisie a appelé, mercredi à Brazaville (République du Congo), au cours des assemblées annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement (du 25 au 29 mai 2026) à un changement de paradigme, voire à un passage des interventions fragmentées à une action collective, une alliance structurée et à grande échelle, a fait savoir Tarek Bouhlel, directeur général de la coopération africaine au ministère de l’Economie et de la planification et Gouverneur temporaire de la Tunisie auprès de la BAD.

Pour la Tunisie, ceci nécessite essentiellement un engagement politique clair des Gouverneurs et un redoublement de l’effort de la BAD sur tous les plans, notamment une revue profonde de l’organisation institutionnelle de la Banque vers une décentralisation réelle et plus d’effectif au niveau opérationnel.

“L’objectif est d’accélérer les processus de la préparation des projets et leur mise en œuvre effectif”, a développé, Bouhlel, dans une déclaration à l’Agence TAP. Représentant la Tunisie auprès de l’institution africaine, il a réaffirmé, lors du dialogue du Conseil des Gouverneurs, que “la Tunisie est prédisposée à s’associer pleinement aux quatre points cardinaux proposés par la Banque et constituant les axes de sa vision. Cela permet de restaurer durablement la capacité de l’Afrique à financer son développement à grande échelle, dans un environnement mondial de plus en plus fragmenté”.

La Tunisie plaide, a-t-il dit, en faveur du placement du troisième point cardinal, relatif à de l’exploitation de la transformation démographique pour le développement économique, à la tête des priorités de la Banque.

Ce choix est dicté, selon lui, par un contexte, marqué par l’accélération de l’innovation technologique et la transformation des marchés, qui ont fait émerger de nouveaux besoins en matière de compétences et de formation.

“L’investissement dans la jeunesse à travers des programmes de formation ciblés et un écosystème entrepreneurial structuré autour de l’accompagnement personnalisé, de l’accès au financement pour les MPME, de la digitalisation progressive et de l’intégration dans des secteurs productifs permettra à l’Afrique de faire de sa démographie un levier pour la concrétisation des autres points cardinaux”, a-t-il expliqué.

Pour la Tunisie, la souveraineté financière de l’Afrique est par conséquent un choix inéluctable qui devrait la conduire à plus d’indépendance financière et à la consécration du principe du “compter sur soi”.

Dans ce cadre trois leviers décisifs ont été cité par la Tunisie. Il s’agit du recours accru aux instruments de partage et de transformation des risques, du passage de projets isolés à de véritables plateformes d’investissement, offrant taille, visibilité et prévisibilité et enfin d’une mobilisation plus systématique du capital domestique et régional, ainsi que les transferts de la diaspora africaine, encore insuffisamment valorisé.

Par ailleurs, il a souligné que la BAD dispose de tous les moyens nécessaires pour orchestrer une feuille de route de la Nouvelle architecture africaine pour le développement (NAFAD) qui devrait être alignée avec les priorités nationales des pays membres et les agendas de développement régional.

Il convient de noter, le Conseil des gouverneurs est l’organe de décision suprême de la Banque au sein duquel chaque pays membre est représenté par un gouverneur et un gouverneur suppléant. Chaque gouverneur possède un nombre de voix proportionnel au capital de la Banque souscrit par son pays.

Les gouverneurs y examinent les opérations de la Banque, prennent des décisions politiques de grande importance et définissent les directions stratégiques.

Les assemblées annuelles sont l’événement statutaire le plus important de la BAD. Cette année, plus de 3 000 personnes prennent part à cet événement à Brazzaville, à savoir les dirigeants et les responsables politiques et économiques des 81 pays membres de l’institution, des responsables d’institutions financières et de développement, des groupes de réflexion, de la société civile, du secteur privé, des universitaires et des leaders d’opinion.

Placée sous le thème “Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l’Afrique dans un monde fragmenté”, les assemblées annuelles 2026 sont les premières pour Sidi Ould Tah, qui a pris ses fonctions en tant que neuvième président du Groupe de la Banque africaine de développement en septembre 2025.

La vision stratégique d’Ould Tah porte sur quatre points cardinaux. Il s’agit de l’amélioration de l’accès au capital (mobiliser les ressources financières de l’Afrique) et la réforme et la consolidation des systèmes financiers, des institutions et des talents du continent pour affirmer l’action mondiale de l’Afrique.

Les troisième et quatrième points portent sur l’exploitation de la transformation démographique pour le développement économique et la construction des infrastructures résilientes au climat et une forte valeur ajoutée aux ressources naturelles.