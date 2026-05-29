En mer, chaque sortie est une expérience unique. Que ce soit pour une simple balade le long des côtes ou pour de véritables aventures nautiques, votre embarcation incarne bien plus qu’un moyen de transport : elle reflète votre passion et votre attachement à la navigation.

Pour vous permettre de profiter pleinement de ces moments, COMAR Assurances met à votre disposition son offre dédiée Globale Embarcation de Plaisance, une solution complète conçue pour protéger tous types de bateaux, qu’ils soient à voile ou à moteur.

Une protection pensée pour chaque situation

Parce que la mer peut réserver des imprévus, cette assurance a été spécialement conçue pour couvrir les principaux risques liés à la navigation.

Elle prend en charge les accidents tels que les échouements, les abordages, les avaries ou encore les pertes en mer, ainsi que les incidents pouvant survenir aussi bien lors du séjour au port que pendant la navigation.

En cas d’incendie, une indemnisation rapide vous permet d’entreprendre sans délai les réparations nécessaires. Les risques de vol et d’effraction sont également couverts, afin de protéger efficacement votre bateau ainsi que ses équipements.

La sécurité des personnes à bord est également une priorité. Les passagers bénéficient, en cas d’accident, d’une couverture incluant le décès, l’incapacité ainsi que la prise en charge des frais médicaux.

Enfin, les tiers sont protégés grâce à la garantie Responsabilité Civile, qui couvre les dommages corporels et matériels pouvant leur être causés.

Une couverture étendue pour encore plus de sérénité

Au-delà des situations courantes, l’assurance Globale Embarcation de Plaisance propose des garanties complémentaires pour assurer une protection globale.

Elle couvre les dommages, pertes et vols survenant aussi bien en navigation qu’à quai, à terre ou même lors d’un transport terrestre. Les biens personnels à bord, tels que les équipements électroniques, le mobilier ou autres effets, sont également pris en charge.

En cas d’incident majeur, les frais liés au retirement du bateau, à l’assistance, à la recherche ou au sauvetage sont assurés. De plus, la couverture peut être étendue à l’ensemble du bassin méditerranéen, offrant ainsi une plus grande liberté de navigation.

COMAR, un partenaire de confiance

Forte de plus de 60 ans d’expérience, COMAR Assurances accompagne les plaisanciers avec un service fiable, réactif et adapté à leurs besoins. Son engagement est simple : permettre à chaque propriétaire de bateau de naviguer avec sérénité et de profiter pleinement de sa passion.

Avec Globale Embarcation de Plaisance COMAR, vivez la mer autrement, en toute sécurité.