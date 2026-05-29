Chaque partenariat industriel tuniso-italien générant un taux de valeur ajoutée (VA) locale supérieur ou égal à 35% en Tunisie, ouvre un accès préférentiel aux marchés africains membres du COMESA et de la ZLECAF, a affirmé le Chef de Bureau du CEPEX à Milan, Anis Basti.

Lors de son intervention aux travaux de l’événement “Afrisiciliana”, organisé du 24 au 26 mai 2026 à Monreale(Sicile), à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’Afrique, il a mis en exergue les opportunités offertes aux entreprises tunisiennes et italiennes dans le cadre du partenariat triangulaire Tunisie-Italie-Afrique subsaharienne, notamment, à travers la co-production industrielle destinée aux marchés africains à la faveur de accords du COMESA et de la ZLECAF.

Lors du panel dédié à la Tunisie, inauguré par le Consul de Tunisie à Palerme, Mohamed Ali Mahjoub, Basti a mis l’accent sur les avantages comparatifs qui distinguent la Tunisie, faisant du pays un partenaire de premier plan pour l’Italie, a fait savoir le CEPEX.

Il a, également, souligné les performances et les prouesses réalisées par les exportations tunisiennes qui placent la Tunisie sur le podium des fournisseurs de l’Italie en dattes variété Deglet Nour, artichauts frais, tomates séchées et huile d’olive en vrac.

Par ailleurs, cette manifestation s’est distinguée par la présence de stands dédiés aux produits artisanaux tunisiens installés sur le parvis de la Mairie de Monreale.