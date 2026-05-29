Le groupe bancaire panafricain “Ecobank”, basé à Lomé au Togo, a remporté le prix de “Banque de l’année” lors de l’édition 2026 des African Banker Awards, tandis que le président de la Banque ouest-africaine de développement, Serge Ekué, a été sacré “Banquier africain de l’année”.

Organisée en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Brazzaville, la cérémonie vise à rendre hommage aux banquiers et financiers qui contribuent à créer des opportunités économiques pour les Africains et à inspirer les nouvelles générations de professionnels du secteur, selon les organisateurs.

L’édition 2026 a enregistré le nombre de candidatures le plus élevé de l’histoire des Awards. Au total, 18 lauréats ont été sélectionnés parmi 55 nominés par le jury.

Le ministre zambien des Finances, Situmbeko Musokotwane, a remporté le prix du “Ministre des Finances de l’année”. Le gouverneur de la Banque centrale de la République démocratique du Congo, André Wameso, a, quant à lui, été récompensé pour son soutien à la croissance du secteur bancaire et pour avoir contribué à créer les conditions ayant permis la récente émission d’euro-obligations de la RDC.

Selon les organisateurs, deux banques congolaises figurent également parmi les lauréats de cette édition.

Le président du Comité des trophées, Omar Ben Yedder, a souligné, à cette occasion, l’importance de la souveraineté financière pour les banques africaines.

“Rien d’important ne bougera en Afrique sans le soutien des banques. Les décennies à venir seront définies par le courage de nos dirigeants et par la volonté de nos banques de les accompagner vers de nouveaux secteurs, de nouveaux marchés et de nouveaux modèles de collaboration”, a-t-il déclaré.

L’édition 2026 des African Banker Awards a été organisée par IC Events et le magazine African Banker, sous le haut patronage de la Banque africaine de développement.

Les African Banker Awards sont des distinctions annuelles récompensant les personnalités, institutions financières et initiatives ayant contribué au développement du secteur bancaire et financier en Afrique. Organisés en partenariat avec Business in Africa Events, ces prix distinguent notamment les banques, dirigeants, opérations financières et projets innovants ayant un impact sur le financement du développement du continent.

Les assemblées annuelles de la BAD constituent l’événement statutaire le plus important de l’institution. Plus de 3 000 participants prennent part cette année aux réunions de Brazzaville, parmi lesquels des dirigeants et responsables politiques et économiques des 81 pays membres de la Banque, ainsi que des représentants d’institutions financières et de développement, de la société civile, du secteur privé, des groupes de réflexion, des universitaires et des leaders d’opinion.