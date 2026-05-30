Le marché boursier, porté par la bonne orientation de tous les indices sectoriels, est reparti à la hausse, terminant la semaine du 25 au 29 mai 2026 sur une embellie de 2,7 % à 17669,81 points.

L’indice vedette Tunindex porte, ainsi, sa performance annuelle à 31,4 %, d’aprés l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Sur une semaine écourtée de deux séances en raison des vacances de l’Aïd Al Adha, les volumes ont été relativement soutenus. Une enveloppe de 37,4 MD a été échangée sur le marché, soit une moyenne quotidienne de 12,5 MD. Notons qu’aucune transaction de blocs n’a été réalisée sur la semaine écoulée.

Le titre BH BANK s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action de la banque étatique s’est hissée de 15,5 % à 13,750 D, dans un volume limité de 167 mille dinars.

Le titre BNA ASSURANCES semble avoir retrouvé les faveurs des investisseurs. L’action du bras assuranciel du groupe BNA a progressé de 7,9 % à 4,250 D. La valeur a animé le marché avec un volume hebdomadaire de 1,6 MD.

Le titre BH ASSURANCE s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX au terme de la semaine. L’action de la compagnie d’assurance a reculé de 8,8 % à 54,730 D, dans un flux très réduit de 5 mille dinars.

Le titre OFFICEPLAST n’a pas réussi à se distinguer sur la semaine. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires a régressé de 2,7 % à 1,790 D. La valeur a amassé de maigres échanges de 107 mille dinars sur la semaine.

SOTUVER a été la valeur la plus dynamique sur la semaine. L’action du fleuron national de l’industrie du verre creux a grignoté 0,4 % à 29,420 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 4,2 MD.