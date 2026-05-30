Les épreuves écrites de la session principale du baccalauréat 2026 débuteront dans l’ensemble des lycées à partir du mercredi 3 juin 2026.

Les examens se dérouleront sur six jours consécutifs, séparés par une pause correspondant au week-end. Le calendrier des épreuves nationales couvre ainsi les journées des 3, 4 et 5 juin, avant de reprendre les 8, 9 et 10 juin 2026.

Cette échéance éducative nationale se tiendra dans le cadre de mesures organisationnelles et logistiques renforcées visant à garantir le bon déroulement des examens.

Voici les détails du calendrier :