Le documentaire “Biorégions” d’Arafet Ben Marzou sera projeté en avant-première le samedi 6 juin prochain à 19h au CinéMadart de Carthage. Ce film de 46 minutes explore les écosystèmes tunisiens à travers l’écologie politique et l’anthropologie, redéfinissant les territoires selon leurs continuités naturelles plutôt que leurs frontières administratives.

La biorégion : un levier de gouvernance territoriale et de transition économique

L’organisation administrative classique de l’espace tunisien montre aujourd’hui ses limites face aux impératifs du développement durable. L’essai documentaire “Biorégions” (حدّ الأرض), réalisé par Arafet Ben Marzou, introduit une rupture conceptuelle majeure en s’éloignant des frontières géopolitiques fixes.

En explorant la Tunisie sous l’angle des climats, des reliefs et des ressources en eau, ce film de 46 minutes démontre que les écosystèmes dictent en réalité les modes de production, les formes de solidarité et le potentiel économique local. Pour les décideurs, appréhender le territoire par ses continuités naturelles offre une grille de lecture inédite pour optimiser l’allocation des ressources et structurer des chaînes de valeur régionales plus résilientes.

Écologie politique et anthropologie : valoriser le capital immatériel des régions

Le modèle économique de la transition tunisienne ne peut plus se contenter d’un discours militant descendant. L’ancrage de cette production dans l’écologie politique et l’anthropologie environnementale met en lumière le capital immatériel des territoires : les savoirs locaux, la mémoire collective et les identités régionales.

En croisant la parole de chercheurs, d’agriculteurs et d’acteurs de terrain, le documentaire prouve que la nature interagit directement avec le tissu social et entrepreneurial. Le processus sensoriel mis en scène — la fabrication progressive d’une maquette cartographique — symbolise le besoin pressant de réinventer notre manière d’habiter l’espace tunisien, en connectant l’efficacité économique à la préservation des écosystèmes.

Industries créatives et soutiens internationaux : un modèle d’ingénierie culturelle

Au-delà de son message de fond, ce projet cinématographique illustre le dynamisme des industries créatives tunisiennes et leur capacité à capter des financements internationaux à forte valeur ajoutée. Produit par WISE Production en partenariat avec Ecologia Media Ecosystem, “Biorégions” s’inscrit dans le cadre du programme “On en parle ! Tunisie 360°”.

Financée par l’Union européenne avec le soutien de la Deutsche Welle Akademie, et cofinancée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, cette œuvre témoigne de l’importance du Soft Power et de la coopération multilatérale. Elle valide le rôle clé que doivent jouer les récits documentaires sensibles pour structurer le débat public autour des mutations territoriales et sociales indispensables à la Tunisie de demain.