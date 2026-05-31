Selon les prévisions saisonnières de l’Institut national de la météorologie (INM), l’été 2026 en Tunisie sera caractérisé par des températures supérieures aux normales climatiques de référence (1991-2020). Les modèles prévoient également des précipitations supérieures aux moyennes habituelles dans plusieurs régions, malgré un mois de juillet qui restera le plus sec de l’année.

Un thermomètre en surchauffe : les projections de l’INM pour l’été 2026

Les prévisions saisonnières modélisées par l’INM pour la période allant de juin à août 2026 ne laissent que peu de place au doute : la probabilité d’enregistrer des températures supérieures aux normales climatiques de référence (période 1991-2020) est particulièrement élevée. Ce phénomène de surchauffe généralisée touchera l’ensemble du territoire, bien que des nuances géographiques subsistent.

Sur le littoral, les moyennes saisonnières basculeront traditionnellement entre 22 et 24 °C, offrant un climat relativement modéré grâce à l’inertie marine. En revanche, l’arrière-pays et les régions méridionales subiront des chaleurs nettement plus écrasantes, les moyennes oscillant entre 25 et 33 °C.

La station météorologique de Tozeur s’affirme, sans surprise, comme le point culminant de ce stress thermique estival. Pour le tissu économique, cette configuration implique une hausse immédiate de la demande énergétique pour la climatisation et une pression accrue sur les réseaux de distribution d’électricité.

Une pluviométrie atypique : le paradoxe des précipitations estivales

Si la hausse des températures s’inscrit dans une tendance globale redoutée, le second volet des prévisions de l’INM interpelle davantage les analystes : les modèles climatiques indiquent une possibilité de précipitations supérieures aux moyennes habituelles dans la plupart des régions tunisiennes. Néanmoins, l’institut reste prudent et précise qu’aucune tendance nette ne se dégage encore pour certaines zones spécifiques du pays.

Cette configuration pluvieuse inhabituelle se superposera aux dynamiques régionales classiques. Les régions occidentales du Nord et du Centre, historiquement mieux dotées, enregistreront les cumuls les plus importants. Dans les zones orientales, les volumes attendus fluctueront entre 34 et 62 mm.

Les précipitations resteront modérées sur le reste du territoire (15 à 34 mm) et structurellement faibles dans le Sud, où les curseurs ne dépasseront pas les 3 à 12 mm. Pour le secteur agricole, ces pluies hors saison représentent une arme à double tranchant, pouvant perturber les récoltes céréalières tardives tout en soulageant temporairement les nappes phréatiques.

Chronologie d’un trimestre à haut risque : de juin à août 2026

L’analyse mensuelle dévoile une trajectoire climatique en trois phases distinctes. Le mois de juin ouvrira le bal avec un profil pleinement estival. Les températures moyennes se stabiliseront entre 23 et 25 °C dans le Nord et le Centre — bien que Kairouan se distingue déjà avec une moyenne sectorielle de 27 °C — tandis que le Sud oscillera entre 25 et 31 °C. Les hauteurs occidentales, notamment Thala avec ses 22 °C, feront office d’îlots de fraîcheur relative.

Moyennes des températures maximales par zone (Trimestre Juin-Août 2026)

Zones Côtières: ████████████ 22-24°C

Nord & Centre: ██████████████████ 25-30°C

Régions Sud : ███████████████████████ 27-33°C

Juillet s’imposera comme le cœur du stress hydrique, confirmé comme le mois le plus sec de l’année. Les précipitations y seront quasiment inexistantes sur tout le pays (moins de 15 mm dans le Nord et le Centre, proches de zéro dans le Sud), alors que les températures grimperont pour atteindre 26 à 30 °C dans la moitié nord et 28 à 33 °C dans le Sud.

Enfin, le mois d’août amorcera une transition progressive vers un automne humide. Si les températures resteront élevées (jusqu’à 33 °C dans le Sud), le retour des pluies orageuses dans les zones occidentales du Nord et du Centre (15 à 30 mm) marquera la fin de l’été climatologique.